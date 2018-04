Sánchez se compromete a blindar la Sanidad como un derecho fundamental en la Constitución cuando comience su reforma

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido este jueves a blindar la sanidad como un derecho fundamental en la Constitución cuando comience su reforma para que "nunca más se vuelva a recortar un derecho que es fundamental para la dignidad de millones de españoles, sobre todo de aquellos que menos tienen".

Así lo ha indicado Sánchez en un acto con militantes en la localidad valenciana de Alzira, en el que ha estado acompañado por el secretario general del PSPV y presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos y la secretaria general del PSPV-PSOE en la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, entre otros.

Sánchez ha comenzado su intervención destacando la reversión del departamento de alud de Alzira a la gestión pública, un hecho que ha tachado de "éxito colectivo" del conjunto de los valencianos y de "ejemplo de transformación de la política". "Ahora que muchos compiten por ver quién es más español y más patriotas, la patria de los socialistas es hacer políticas para blindar nuestro compromiso con la sanidad pública, la construcción de colegios y dar oportunidades a nuestros hijos", ha remarcado.

Asimismo, ha mostrado el compromiso del PSOE con la reforma del sistema de financiación autonómico. "No quiero ser mal pensado, pero quizás este gobierno no quiere darte Ximo (Puig) más recursos para evitar que se reviertan hospitales, que ahora están en manos privadas, al carácter público", ha considerado Sánchez.

"MÁSTER EN CORRUPCIÓN"

Para el líder del PSOE, "algunos se empeñan en sacarse un máster de corrupción y engaño, pero suspenden las asignaturas que son importantes para los ciudadanos" como son la Sanidad y la Educación pública, las pensiones dignas o la igualdad entre hombres y mujeres. "Y lo hacen porque defienden a los suyos y a lo suyo que no es lo de la mayoría de los españoles que es el patrimonio público", ha subrayado.

Por ello, ha mostrado su compromiso con la recuperación de la universalidad de la sanidad que, ha dicho, quedó derogada con la aprobación del Real Decreto de 2012 del Gobierno del PP que supuso "un recorte en la sanidad pública, expulsó a 900.000 ciudadanos del sistema, a 30.000 trabajadores y abrió las puertas al copago farmacéutico que representa una barrera insalvable para el 15% de los pensionistas".

"Tenemos que hacerlo por todo eso, pero también porque se instauró un modelo de sociedad en el que los ciudadanos pasaron de ser ciudadanos a ser asegurados", ha reprobado para remarcar que esto no se puede aceptar. "Ahora en nuestro país los que tienen 20 años no trabajan o se han ido fuera, con 30 años los españoles no se pueden emancipar, con 40-50 corren el riesgo de ser parados de larga duración y con 70 sufrirán la dictadura del 0,25% en sus pensiones. Esta es la España que quieren Rajoy y Ciudadanos", ha lamentado.

POBREZA INFANTIL

Por ello, ha enfatizado que el PSOE propone "algo distinto" porque es un partido "heredero" de las ideas de la revolución francesa de libertad, fraternidad e igualdad. "Nosotros creemos en los valores colectivos y en la fuerza de la sociedad y en la solidaridad y, por eso, allí donde gobernamos lo que hacemos es revertir hacia lo público lo que otros pusieron en manos de unos pocos y mi compromiso está en crear empleo digno y hacer un crecimiento justo y que se redistribuya a aquellos que menos tienen", ha enfatizado.

En este sentido, ha cifrado en 1,4 millones los niños que viven en España en riesgo de pobreza extrema, una situación de la que "la derecha no habla ni le preocupa ni inquieta" como, a su juicio, demuestra que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del ejercicio de 2018 haya un "recorte" en 1,3 millones en políticas vinculadas a la pobreza infantil. "Nosotros en cuanto ganemos las elecciones os aseguro que uno de los principales objetivos será luchar contra pobreza infantil", ha incidido Sánchez.

"CUMPLIR CON LA PALABRA DADA"

Por su parte, Ximo Puig ha señalado que la Ribera era un símbolo de la "decadencia política del país" que ahora "se ha recuperando" y ha destacado que para el gobierno autonómico es una "enorme satisfacción" haber cumplido con la palabra dada. "Dijimos que si había cambio en la Comunitat, el hospital sería público y hemos cumplido", ha destacado.

Ha defendido que esta decisión tenía que ver con la mejora de los servicios" y con "devolver credibilidad a la política". "No se puede decir una cosa y hacer la contraria como ha hecho el PP tantas veces", ha remarcado para incidir en que la sanidad tiene que ser uno de los objetivos que se aborde en la reforma de la Constitución.