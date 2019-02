Sánchez anunciará si adelanta elecciones tras el consejo de ministros del viernes

Desde el Ejecutivo no han especificado si será el propio Sánchez o uno de sus ministros quien haga este anuncio, pero si han dejado claro que la decisión que tome el jefe de Gobierno se comunicará al término de la reunión del Consejo de Ministros.

Pedro Sánchez ha evitado esta mañana en el Congreso de los Diputados tras ser tumbados los Presupuestos Generales del Estado para 2019 pronunciarse sobre este asunto, pese a las numerosas preguntas formuladas por los periodistas.

El jefe del Ejecutivo ha preferido guardar silencio y volver a Moncloa "a trabajar", tal y como habían anunciado desde su servicio de prensa, a pesar de que esta misma mañana, uno de sus ministros, el de Fomento, José Luis Ábalos, aseguraba que "en breve" habría noticias, aunque no aclaraba cuándo.

De hecho, ayer mismo cobraba enteros en el seno del Gobierno la posibilidad de que el jefe del Ejecutivo adelantara las elecciones al 28 de abril, menos de un mes antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo 26 de mayo.

Así lo asumían cargos intermedios en los Ministerios, mientras que miembros del Ejecutivo restan importancia al hecho de que convocar el 28 de abril supondría iniciar la campaña electoral en plena Semana Santa.

En este sentido argumentan que la recta final de la campaña, la que pesa más en unos tiempos en que cada vez son más quienes deciden su voto en el último momento, tendría lugar con las vacaciones terminadas y todo el mundo de regreso ya en su lugar habitual de residencia.

No obstante, fuentes del Gobierno señalaban que hoy es el día de la foto de las derechas votando junto con los independentistas. "Esa foto nos puede favorecer de cara a unos comicios", comentaba un ministro y un miembro de la dirección del partido daba a entender, en este sentido, que hoy no habría noticias en relación con una convocatoria electoral. Pero no ponía la mano en el fuego por que no las hubiera el resto de la semana.

Moncloa ha comunicado a primera hora de la tarde que será el viernes tras el Consejo de Ministros cuando Pedro Sánchez comunique cuál ha sido su decisión.