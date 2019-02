Política

http://www.teinteresa.es/politica/Sanchez-alusion-Rey-democracia-ley_0_2184381816.html

Sánchez en alusión al Rey: "No hay democracia sin ley, pero no puede haber ley que ahogue la democracia"

El líder de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en prisión preventiva Jordi Sánchez ha manifestado este jueves al término de su declaración en el juicio del 'procés' en el Tribunal Supremo que "es cierto que no hay democracia sin ley, pero no puede haber una ley que ahogue a las democracia para no permitir unos derechos ciudadanos".