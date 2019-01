Sánchez no habla de adelanto electoral: "Estamos en el tiempo de los Presupuestos"

Sánchez, que se encuentra desde este martes de viaje oficial por República Dominicana y México, ha aprovechado su intervención ante los medios de comunicación para plantear a la oposición que dejen de "vetar de forma sistemática" la aprobación de las cuentas públicas.

"Estos Presupuestos tienen que ver con la recuperación de derechos después de años de austeridad y recortes. Si son buenos para España, serán buenos para todos", ha destacado Sánchez, para después pedir al resto de formaciones políticas que no asocien su voto a "la crisis de fondo" en Cataluña.

"¿Qué tiene que ver la crisis de fondo que el Gobierno, con el impulso a las políticas de dependencia... qué tiene que ver? No tiene que ver nada, son dos debates y me gustaría pedirle a toda la oposición que no veten unos presupuestos buenos para España", ha insistido.

Sánchez se ha expresado así después de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtiese este martes de que si las cuentas públicas no eran aprobadas, el presidente convocaría elecciones anticipadas este mismo año.

"Le compete al presidente, mi impresión es que el presidente va a cumplir lo que dijo: estableció que si no había proyecto de Presupuestos habría elecciones en 2019", aseguró Montero en una entrevista concedida a TVE.

No obstante, la titular de Hacienda subrayó que la decisión de adelantar elecciones le corresponde a Sánchez. "Esa cuestión es la que creo que tiene en la cabeza, pero es difícil adivinar una decisión tan estratégica", recalcó Montero, advirtiendo que estaba manifestando su "opinión".