Política

Sánchez no descarta un adelanto electoral si el Gobierno deja de tener apoyos en el Parlamento

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya no habla de agotar la legislatura en 2020 y no descarta adelantar las generales en caso de que "prime el conflicto y no el acuerdo" en su relación con el resto de las fuerzas políticas.