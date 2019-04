Sánchez pide que la abstención "no robe el futuro" tras lo ocurrido en las elecciones andaluzas

De esta forma, durante un acto en Huelva junto a la secretaria del PSOE-A, Susana Díaz, Sánchez ha pedido dos cosas a aquellas personas que "quieran avanzar y nunca retroceder": "no faltar a las urnas y concentrar todas las fuerzas" en la "única" formación política que "puede ganar a la derecha". A su juicio, lo que pasó el 2 de diciembre en las elecciones autonómicas de Andalucía puede ocurrir el próximo 28 de abril si las derechas suman suficientes escaños.

Por eso, ha insistido en pedir el voto de aquellos que "a lo mejor en estos 40 años no han votado al Partido Socialista", que incluso cuando ven a Pedro Sánchez "puedan decir que no es su candidato preferido", pero dadas las circunstancias "mejor apostar por una España cabal, sensata y moderada", que es la que "ofrece el Partido Socialista Obrero Español".

En estas elecciones, ha continuado Sánchez, los ciudadanos tienen que preguntarse si quieren "una España que avance o una España que retroceda, que mire al futuro o al pasado", para añadir que los españoles tienen que elegir entre "una España en la que cabemos todos o una España en la que solo caben los que se sacaron la foto en la Plaza Colón de Madrid".

Pedro Sánchez --que ha pedido disculpas a los simpatizantes que no han podido entrar en el centro social de La Orden por falta de espacio-- ha subrayado su compromiso con la ciudadanía, con un Ejecutivo que va a gobernar hasta el último minuto de la legislatura, para después afirmar: "Si los españoles quieren lo vamos a hacer tras el 28 de abril".

Para el secretario general de los socialistas "la política es un instrumento útil de transformación y progreso" con la que se logra aprobar medidas como las de este miércoles en el Congreso, "seis medidas sociales", donde ha destacado el "acceso a la vivienda para que lo jóvenes puedan emanciparse con 20 años, medidas que hacen que pasen cosas buenas para la mayoría social de este país".

También ha querido destacar las cifras del paro de este pasado mes de marzo, que ponen de manifiesto la creación de empleo "a pesar de las palabras catastrofistas de la derecha, que decía que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) iba a provocar más desempleo".

Asimismo, Sánchez se ha referido a las "lecciones de constitucionalismo que da la derecha, que parece saber todos los artículos menos el 113, que es el que regula la moción de censura, que llegó a este país a raíz de una sentencia ejemplar que le dijo al PP que se había financiado ilícitamente, por lo que el entonces presidente Mariano Rajoy no ofrecía credibilidad".

En este sentido, el PSOE "ofreció una alternativa legítima que viene el articulo 113 de la Constitución" y "asumimos sacar la política del lodazal de la corrupción, ya que el Partido Socialista asumió la responsabilidad que no quiso asumir Mariano Rajoy y que los socialistas le pidieron.

Por todo ello, el presidente ha remarcado que "somos un partido que queremos representar a la buena gente de este país", para señalar que esa buena gente no roba, no espía, no insulta", y "discute para arreglar las cosas".

Igualmente, ha puesto de manifiesto que quiere un país donde la mujeres no tengan miedo y se sientan libres y seguras y donde no haya que elegir entre quedarse en casa con los padres o emigrar, y donde la gente de su generación "no viva con miedo a perder su puesto de trabajo y a que las pensiones no se revaloricen o se capitalicen, tal y como ha llegado a afirmar el PP".

Así, frente a las alusiones del líder de Cs, Albert Rivera, acerca de llevar a cabo un cordón sanitario para frenar al PSOE, Sánchez ha puesto el acento en que ese cordón "no podrá ser frenado por la ola de emoción que van a promover todos los socialistas".

UN "EQUIPAZO" EN HUELVA

Por su parte, el secretario general del PSOE provincial, Ignacio Caraballo, ha hecho referencia al "equipazo que existe en Huelva y a nivel nacional para convencer a los ciudadanos con todos los argumentos que hay y a los que hay que unir la actitud", por lo que llama a la movilización. "O PSOE o 'trifachito'", ha enfatizado, por lo que ha pedido "dejarse la piel" en estas elecciones.

Además, también ha intervenido la cabeza de lista al Congreso, María Luisa Faneca, que se ha dirigido especialmente a las mujeres para no "dar un paso atrás" y no volver a "esa España negra" que Faneca asegura conocer y sobre la que ha asegurado que "no se puede volver".

Por último, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha asegurado que Pedro Sánchez va a seguir siendo el presidente del Gobierno de España, "un presidente que apuesta por el progreso, ya que es necesario abordar una transformación social y los únicos que abogan por la justicia y la igualdad somos los socialistas".