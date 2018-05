Pedro Sánchez espeta a Torra que su Govern, con dos huidos y dos encarcelados, degrada la Generalitat de Cataluña

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dirigido una carta abierta al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, en la que le echa en cara la designación de dos huidos de la Justicia --Lluís Puig y Toni Comín-- y de dos encarcelados --Jordi Turull y Josep Rull-- como consejeros, algo que a su juicio degrada la institución que encabeza.

"Decisiones tales como nombrar a dos huidos de la Justicia, o a otras dos personas actualmente en prisión como 'consellers' de su Govern --en el que, por cierto, no ha respetado la paridad--, no solo suponen una provocación, sino que constituyen una acto de degradación de la propia Generalitat como institución", ha escrito Sánchez en su página web.

El líder socialista considera "inaceptable" que Torra no vele por "la necesidad de tender puentes entre todos los catalanes y de hacer frente a sus problemas reales". De esta manera, critica al nuevo 'president' por su "poco" interés en el autogobierno catalán al nombrar como consejeros a personas que sabe que no podrán ejercer sus funciones ni someterse al control político.

"Una vez más, la estrategia de la confrontación invalida las apelaciones vacías a un diálogo que los propios actos del señor Torra desmienten en la primera ocasión que se presenta", señala Sánchez, quien añade que la sociedad catalana merece un gobierno "capaz de recuperar la normalidad perdida".

"MUY DIFÍCIL" ESCAPAR DE SUS OPINIONES PASADAS

Asimismo, Sánchez hace alusión a las opiniones de Torra acerca del resto de españoles y le advierte de que le será "muy difícil escapar de la terrible sombra que proyectan sus escritos y opiniones pasados".

"Para nosotros, para el PSOE, los pasos fronterizos de montaña de los Pirineos en Cataluña no son meros accidentes geográficos. Son la ruta de escape de miles de hombres y mujeres, muchos de ellos socialistas, que huían del avance de las tropas franquistas", apunta Sánchez, y agrega: "Aquel fue un auténtico exilio y no el que protagonizan aquellos que, primero subvierten las normas del autogobierno de Cataluña, y después huyen para no afrontar las consecuencias de sus actos".

"No, señor Torra. Eso no es un exilio. Es una huida. Es la misma razón por la que no cabe hablar de presos políticos, sino de políticos presos", continúa el secretario general socialista, quien contesta al ofrecimiento de Torra a hablar con él cuando desee sobre los "presos políticos" o "los exiliados" diciendo que no le queda "más remedio que apelar a una realidad que confunde (Torra) deliberadamente".

Sánchez apela a continuación a la Cataluña "cosmopolita, abierta al mundo, construida en el mestizaje y la tolerancia y que ha sido vanguardia de los cambios sociales" y la aceptación del diferente sin, añade, "importar su lengua y origen".

TORRA PREFIERE "LA POLÍTICA DE LA CONFRONTACIÓN"

Según el líder socialista, el PSOE "denigrado" por Torra en sus escritos y actos, no renunciará al diálogo y al encuentro, como en la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico del Congreso, "ignorada por quienes prefieren la política de la confrontación".

Sin embargo, avisa a Torra: "Si quiere abrir un diálogo con los socialistas, empiece por asumir el significado real de palabras como exilio y presos políticos".