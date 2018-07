Sánchez acusa a Rivera de sacar de contexto un auto de Marlaska para atacar al Gobierno con el acercamiento de presos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, de sacar de contexto un auto emitido por la Audiencia Nacional en 2015, cuando la Sala de lo Penal estaba presidida por el ahora ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para arremeter contra la decisión del Gobierno de acercar a presos de ETA a cárceles del País Vasco.

En el debate en el Pleno del Congreso en el que Sánchez ha expuesto su programa de gobierno, Rivera le ha dicho que ese auto --que él ha llamado "sentencia"-- señala que la decisión sobre el traslado de los presos a Euskadi "es una potestad del Gobierno, no una obligación", y que la "norma general" del acercamiento "se ve limitada", entre otras cosas, por "el debido respeto a la dignidad de las víctimas", que podrían tener a sus victimarios cerca de donde residen.

RIVERA RECHAZA CUALQUIER "PRIVILEGIO" A PRESOS DE ETA

El líder de la formación naranja ha pedido al jefe del Ejecutivo que explique si ha cambiado el "criterio constitucionalista" sobre esta cuestión y ha aceptado aplicar una "política de privilegios para los presos de ETA" a cambio del apoyo del PNV y de EH Bildu en el Congreso.

Ciudadanos, ha añadido, no va a aceptar que se conceda "ni un privilegio" para los reclusos de la banda terrorista a cambio del "pago del alquiler de Moncloa", así que "no venda" que el acercamiento de los presos "tiene que ver con la dignidad". A su juicio, lo que debe hacer Sánchez es convocar elecciones generales, porque de ahí puede salir "una mayoría constitucional fuerte" que permitiría al futuro Gobierno "prescindir de los chantajes de Bildu y el PNV".

El jefe del Ejecutivo ha contestado a Rivera que el traslado de los presos se va a hacer "conforme a la ley" y "con toda la empatía hacia las víctimas y su memoria". De hecho, le ha pedido que "respete a las víctimas y no las utilice para enfrentarlas al Gobierno en su desesperada búsqueda de votos".

Respecto al criterio expresado por la Audiencia Nacional en 2015, Sánchez ha aclarado que se trata de un auto, no una sentencia, y que en aquel momento, ETA aún no se había disuelto. Además de no explicar el contexto temporal, le ha acusado de actuar de manera "interesada" al "leer una frase y omitir el resto del razonamiento", algo que considera importante cuando se trata un tema "tan trascendental y sensible".

LA POLÍTICA DE DISPERSIÓN NO VULNERA DERECHOS

En ese auto de octubre de 2015 --posterior al anuncio del cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA-- la Audiencia Nacional rechazaba acercar a una veintena de presos de la banda terrorista a las cárceles del País Vasco y Navarra al entender que la política de dispersión no vulnera sus derechos fundamentales ni penitenciarios.

La Sala de lo Penal señaló que ya era posible "una especie de reagrupamiento controlado de los internos que han roto sus vínculos" con ETA bajo la denominada 'Vía Nanclares', y que el "hipotético impedimento" de las familias a desplazarse a los centros penitenciarios por razones de edad, estado de salud o índole económica "se solventan con los permisos extraordinarios que puede solicitar el interno".

Además, en el auto se defiende la facultad de Instituciones Penitenciarias de decidir de forma "individualizada" sobre el lugar de cumplimiento de condena, un dictamen susceptible de ser examinado por la Justicia, y califica de "ilógico" considerar que cada traslado se produce en el marco de "un tratamiento político colectivo".