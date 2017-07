Sánchez pide a Rajoy que dimita por la "dignidad" y el interés de España

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido al presidente Mariano Rajoy que piense en el interés de España y dimita por la "dignidad" de la democracia y para no "arrastrar" en su "caída" su prestigio y el de las instituciones tras su declaración como testigo en el juicio del caso Gürtel.

En una larga declaración leída en la sede madrileña del PSOE, Sánchez ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo, al que ha acusado de ser el "principal responsable político" del "clima general de corrupción" que se vive en España, con el PP implicado en "centenares" de investigaciones judiciales.

El líder socialista ha hecho especial hincapié en la repercusión que para la imagen de España supone la declaración de Rajoy ante la Audiencia Nacional y le ha lanzado un decálogo de preguntas que ha concluido preguntándole si se está "protegiendo a sí mismo desde la Presidencia del Gobierno".

También le ha planteado si cree que es "responsable" continuar al frente del Ejecutivo ante los grandes "desafíos" que tiene España, y si piensa que tras su declaración judicial puede seguir representando los intereses y la imagen del país en el exterior.

Tras su declaración, Pedro Sánchez sólo ha admitido una pregunta de la prensa, relativa a la propuesta lanzada por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien hoy ha planteado forzar la comparecencia extraordinaria del presidente en el Congreso.

"El PSOE define sus estrategias como líder de la oposición", se ha limitado a responder.

Dando solemnidad a sus palabras, y tras un extenso preámbulo en el que ha remarcado que aunque la corrupción no tenga rostro, luego siempre está detrás de las instituciones, ha recordado que él mismo dimitió para "defender" sus "convicciones" y ha preguntado al presidente Rajoy por las suyas.

"Ahora mismo para España es mucho mejor que usted abandone la Presidencia del Gobierno que permanezca en ella", ha argumentado dirigiéndose al jefe del Ejecutivo: "Si usted no pone fin a su agonía, desgraciadamente acabarán agonizando las instituciones y la democracia".

En consecuencia, Sánchez ha afirmado que la "única salida honorable" que le queda es presentar su dimisión ante el Rey "esta misma mañana"; "sólo tiene un camino: dimitir; no arrastre a España en su caída, dimita", ha reiterado el secretario general socialista.

El líder socialista ha hecho notar que aunque para el presidente la corrupción "no tiene cara, no tiene candidatos, no tiene partidos, no tiene ministerios, no tiene gobiernos", luego "siempre está presente en todos los gobiernos en que ha participado".

"Con usted, la corrupción ya ha llegado a la Presidencia del Gobierno de España degradando en consecuencia al máximo representante del Estado español", ha proclamado.

Y ha añadido que la imagen de su declaración en la Audiencia Nacional quedará "en la retina" de todos los españoles y que además resume "seis años de un Gobierno irresponsable ante la corrupción" y "condensa décadas de desmanes, de depredación, pillaje, acoso a las arcas públicas" por los dirigentes del PP.

Este partido, ha incidido, cuenta por centenares sus casos de corrupción, y tiene al frente a un presidente "que es débil porque se esconde en una nebulosa de supuestos e imposibles desconocimientos para eludir su responsabilidad por sus acciones y sus omisiones con respecto a la corrupción".

También le ha dicho que la "mentira no se puede limpiar con más mentiras", y le ha emplazado a "dejar de "arrastrar la dignidad de nuestra democracia" presentando su dimisión.

"Por dignidad, y no la suya, sino la de nuestra democracia, le exigimos desde el PSOE que dimita", ha concluido su declaración.