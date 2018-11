Sánchez viaja este lunes a Rabat para entrevistarse con el primer ministro marroquí

Sánchez llegará por la mañana al aeropuerto de Rabat, en el que será recibido con honores militares. Tras el aterrizaje, se desplazará al Mausoleo de Mohamed V y, tras la visita, se dirigirá hacia la sede de la Primatura.

Allí, el jefe del Ejecutivo se entrevistará con el jefe del Gobierno marroquí, Saadedín Ozmani, con quien comparecerá ante los medios de comunicación. Acto seguido, asistirá al almuerzo ofrecido por el mismo Ozmani.

El presidente del Gobierno adelantó el pasado viernes en Guatemala el que será su primer viaje oficial a Marruecos desde su llegada a Moncloa. Sánchez se desplazará a la capital marroquí en un viaje de trabajo con el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska.

El propio Sánchez avanzó que había solicitado una audiencia con el rey Mohamed IV. "He solicitado la audiencia, punto. Es lo que puedo decir hasta ahora", aseguró entonces. Con todo, en la agenda del Gobierno no figura ningún encuentro con el monarca, con lo que previsiblemente no se producirá ninguna audiencia.

Con todo, Sánchez recalcó desde Guatemala la importancia de esta reunión de trabajo con el primer ministro marroquí por los temas de interés común para ambos países. "Marruecos es un país capital --para España-- en muchas cuestiones de seguridad, migración o cooperación económica", concretó entonces, antes de incidir en que el encuentro es "muy importante".

El titular de Interior ya viajó el pasado mes de junio a Marruecos, acompañado del ministros de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, en plena oleada de llegada de pateras a las costas españolas procedentes de Marruecos, para abordar cuestiones de interés como la inmigración o el terrorismo.