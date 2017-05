Sánchez Mato ve un tema "menor" si informó a Carmena sobre denuncia del Open

El delegado madrileño de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha dicho hoy que no va a "entrar" en el asunto "absolutamente menor" de si informó a la alcaldesa, Manuela Carmena, sobre la presentación de la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el Open de Tenis.

"Tenemos un equipo de Gobierno cohesionado y claramente luchando contra la corrupción", ha dicho Carlos Sánchez Mato a los periodistas que durante una visita a las obras de rehabilitación del histórico frontón Beti Jai le han preguntado hasta en tres ocasiones por qué no informó a la alcaldesa de que iba a llevar el convenio del Open de Tenis ante la Fiscalía.

Y ha considerado "inconcebible" que "a alguien" -en referencia a los periodistas- "le puedan interesar cosas absolutamente menores" como es, en su opinión, si la alcaldesa tenía conocimiento de los hechos.

La propia Manuela Carmena dijo el viernes que lo "normal" y "habitual" es que hubiese conocido los datos de la denuncia, aunque negó también luchas internas en el seno de Ahora Madrid.

"Yo no voy a entrar en ese tipo de debate porque eso es lo que pretende precisamente el PP, que hablemos de otra cosa. En esa dinámica a mí no me van a encontrar", ha insistido Sánchez Mato.

También ha añadido que tiene una "excelente relación", "un respeto personal" y "un cariño total" por la alcaldesa y por sus compañeros de Gobierno.

No ha respondido tampoco el delegado cuando le han preguntado por qué se optó por encargar el informe sobre las supuestas irregularidades a una auditoría externa y sin convocar un concurso público. "No voy a detallar la estrategia que se siguió", ha dicho.

La denuncia del convenio de gestión del torneo de tenis suscrito por el equipo de Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón lleva la firma de Sánchez Mato, la también delegada Celia Mayer y Ana Varela, todos ellos cesados por Carmena del Consejo de Administración de Madrid Destino.

Presentado por la empresa municipal Madrid Destino, el documento cuestiona el convenio que el Ayuntamiento tiene suscrito con Madrid Trophy Promotion (MTP) para la celebración del Mutua Open de Tenis hasta el 2021, un contrato que el equipo de Gobierno no va a rescindir ni a renegociar.

La presentación de esta denuncia ante Fiscalía se conoció el pasado jueves, un día antes de que comenzase el Open de Tenis, tras lo que el Ayuntamiento de Madrid aclaró en un comunicado que no iba a afectar al evento, "asentado en Madrid y con reconocidos beneficios para la ciudad".

El PP ha anunciado hoy la presentación de una querella porque los dos concejales de Manuela Carmena y la ex directora general de Madrid Destino encargaron dos informes "a dedo" y "sin publicidad", cada uno de ellos por un precio de 50.000 euros y sin que hubiese competencia entre tres ofertas como marca la ley.