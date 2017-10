Sánchez avisa a Iglesias de que no se debe anteponer el interés político cuando "está en juego la convivencia"

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha avisado este domingo al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que cuando lo que "está en juego es la convivencia y la integridad territorial del país" no se deben anteponer los intereses políticos o incluso personales, sino "apoyar a las instituciones del Estado frente a los desafíos que entran en abierta contradicción con la democracia", como hacen los socialistas.

Así lo ha asegurado Sánchez durante la comparecencia sin preguntas que ha protagonizado en la sede federal del partido y después de que Iglesias le haya exigido que rectifique su "grave error" de apoyar al "Gobierno de corruptos y violentos" de Rajoy en su estrategia de "represión contra el pueblo de Cataluña", y que presente una moción de censura para echar de La Moncloa al PP.

El máximo responsable socialista ha recordado que justamente este domingo se cumple un año desde que dimitió como secretario general por defender el 'no' en la investidura de Mariano Rajoy y ha señalado la "paradoja" que supone escuchar a quienes votaron en contra de su investidura acusarle de estar "cerca" del líder del PP, en clara alusión a Iglesias.

LEALTAD Y COHERENCIA

Sánchez ha añadido que a lo largo de su trayectoria ha "entendido el valor de la renuncia" siempre siguiendo "el dictado de principios políticos inquebrantables" como "el de la coherencia y el "cumplimiento de la palabra dada".

"Lo que no entienden esos políticos que me critican a mí y al PSOE, pero si lo comparte la mayor de ciudadanía de Cataluña, es que son los principios que me llevaron a la dimisión, los de anteponer los intereses generales a los partidistas cuando lo que está en juego es la convivencia y la integridad de nuestro país, los que me guían ahora a apoyar a las instituciones del Estado frente a los desafíos que entrar en abierta contradicción con nuestra democracia y la integridad territorial del país", ha afirmado Sánchez.

El líder del PSOE ha remarcado que actúa de esta manera porque sabe "del valor de la lealtad a los principios por encima de los interese políticos y también personales".