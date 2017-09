Sánchez Gordillo recolocará la estelada en Marinaleda y señala que estará en Barcelona como "observador"

En declaraciones a los medios, Sánchez Gordillo ha indicado la retirada de la bandera estelada que, pese a que "desconoce" el autor o los autores del hecho, "supone la plasmación del fascismo más retrógrado", que ya se dio "cuando también retiraron la bandera de Palestina del Consistorio". Asimismo, señala que "coincide" con una denuncia contenciosa-administrativa ante la Subdelegación del Gobierno indicando que no puede haber este símbolo en ningún ayuntamiento público.

En este sentido, el también miembro del Sindicato Andaluz de los Trabajadores (SAT) ha señalado como "vergonzante" el hecho de que se hayan dado "tanta prisa" en denunciar "un símbolo de un pueblo que quiere más libertad" y que coincide "con un pueblo, como el andaluz, que tiene derecho a la autodeterminación, pues Andalucía es una nación sin soberanía".

"Si Andalucía tuviera soberanía se habría hecho la reforma agraria, habría una energía barata como la eólica y la solar puesta a todo ritmo e incluso en vez de importar energía se exportaría, se tendría una política agraria y no la que nos impone Bruselas y sus multinacionales; podríamos conseguir que la vivienda fuera un derecho y no una mercancía o que las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y de Rota (Cádiz), donde se manda la muerte a miles de inocentes a causa del petróleo, no existieran", ha abundado Sánchez Gordillo.

Para el primer edil, reclamar soberanía es un "hecho de clase y revolucionario", por lo que ha reseñado su "sí" al referéndum. Continuando esa línea, ha indicado que los andaluces "tenemos que tomar nota porque por razones históricas y actuales quien más necesita soberanía es Andalucía", así como que "si los medios de comunicación hubieran creado conciencia de pueblo hoy Andalucía no estaría donde está".

"Se ha olvidado que Blas Infante murió al grito de 'Andalucía Libre' durante el alzamiento militar de 1936 cuando preparaba un Estatuto de Autonomía que reconocía a Andalucía como nacionalidad histórica al igual que País Vasco, Cataluña y Galicia", ha continuado Sánchez Gordillo, quien ha subrayado que Marinaleda y su alcalde "estarán con el pueblo y su derecho a decidir", por lo que recolocará la estelada en el Ayuntamiento aunque le cueste "un delito penal por desobediencia".