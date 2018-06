Política

Sánchez dice que "no ha hecho falta" que el Gobierno pida a sus socios europeos que no reciban a la huida Serret

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que "no ha hecho falta" que España pidiera a Europa que la exconsejera catalana huida de la Justicia, Meritxel Serret, no sea recibida por los socios y las instituciones europeas y también ha precisado que el Gobierno español no lo hará.