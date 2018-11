Sánchez dice que las posiciones de España y Reino Unido "permanecen lejanas": "Si no hay cambios, vetaremos el Brexit"

Sánchez se ha expresado así en un apunte en su cuenta en Twitter, que también ha compartido traducido al inglés. "Mi Gobierno siempre defenderá los intereses de España. Si no hay cambios, vetaremos el Brexit", ha escrito.

El jefe del Ejecutivo ha reaccionado así este jueves, después de la conversación que mantuvo la noche del miércoles con May, en la que hablaron acerca de la posición española sobre Gibraltar en el acuerdo de la relación futura entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit.

Según ha desvelado el secretario de Estado para la UE, Luis Margo Aguiriano, May pidió al presidente español "apoyo y solidaridad" para que no ponga obstáculos en el acuerdo de retirada del Reino Unido que deben aprobar los socios europeos en la cumbre del domingo.

En esa conversación, Sánchez se mantuvo firme en exigir modificar uno de sus artículos al no recoger la posición española con respecto a Gibraltar. May, por su parte, justificó su petición de apoyo en su "fragilidad política", mientras que Sánchez le replicó que no era a él a quien debía hablar de debilidad parlamentaria.

El mismo Aguiriano ha admitido este jueves en declaraciones a los medios de comunicación que versiones anteriores de la declaración política que establecerá el marco de la relación futura entre el Reino Unido y la UE tras el Brexit recogía la posición española sobre la cuestión de Gibraltar, pero que a última hora se modificó "con nocturnidad y alevosía" a petición de Theresa May.