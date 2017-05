Sánchez acusa a Díaz de "soberbia" en su primer día oficial como candidatos

Tras el recuento final de avales, que ha dejado a Susana Díaz apenas 6.000 avales por delante de Pedro Sánchez, los candidatos a presidir el PSOE han empezado ya su ruta de campaña. El ex secretario del PSOE ha bajado al sur, a tierra "susanista", en su primer día de oficial como candidato. Mientras, Susana ha optado por acercarse a Barcelona, una comunidad que ha apoyado casi al completo a su rival.

El discurso bronco entre ambos candidatos ha continuado y, tras la guerra de avales, Pedro Sánchez ha insinuado que Susana peca de "soberbia". "La humildad es cien por cien PSOE y la soberbia es cero por ciento PSOE", ha dicho el dandidato.

"Presumir de avales"

"Hoy he escuchado a la compañera Susana presumir de avales, me parece bien, lo respeto" ha dicho Sánchez durante un acto con militantes en el Teatro Cervantes de Almería, donde ha censurado no obstante la actitud de su rival y ha defendido que el "mejor aval" que tiene su candidatura es "la ilusión de los afilados por hacer del PSOE una formación de izquierdas creíble, coherente y de evolución hacia el siglo XXI".

Por otra parte, el candidato se ha dirigido al tercer socialista que opta a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, después de que éste haya rechazado este viernes incorporase a su candidatura, asegurando que aunque el primero haya dicho "no a este ofrecimiento" lo va a "seguir diciendo hasta el próximo 21 de mayo".

"La unidad no es solamente hablar, es practicarla. Hoy he ofrecido de manera respetuosa y humilde al compañero Patxi López que se incorpore a este proyecto porque entiendo que aquellos que defendimos y defendemos que el no es no, debemos caminar juntos hasta el 21 de mayo", ha dicho.

"Qué emoción estar en la provincia de Andalucía que más quiero y ver el cartel de 'Mojácar con Pedro'", ha manifestado el candidato socialista al inicio de su intervención a la vez que dirigía su mirada hacia uno de los palcos del Teatro Cervantes, en el que se encontraba el secretario general del PSOE mojaquero, Manuel Zamora, y otros vecinos de la localidad almeriense en la que Sánchez veranea.

"Habréis escuchado a un insigne dirigente del PSOE en Andalucía, el secretario general de Málaga -Miguel Ángel Heredia-, decir que si gano yo se rompe España, el partido; ese es el discurso del miedo y la mentira que utiliza la derecha, no la izquierda", ha sostenido, a la vez que ha defendido que en su candidatura nadie cuestiona los avales.

Díaz, a la conquista del PSC

En la otra punta del país, la aspirante Susana Díaz, ha asegurado que al PSC le hace falta que el PSOE esté fuerte para que pueda liderar ese proceso de diálogo, de acuerdo y de pacto que Cataluña necesita. Ha indicado que el PSOE también necesita que "el PSC levante el vuelo" y vuelva a tener una confianza mayoritaria en la comunidad.

En declaraciones a los periodistas durante una visita al municipio de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Susana Díaz, que este sábado tendrá varios actos en la provincia barcelonesa dentro de su campaña de las primarias, ha manifestado que ella siempre defiende que para el futuro en este país, hace falta que el PSOE y PSC caminen de la mano.

Ha indicado que dentro del proyecto plural que representa su candidatura a las primarias, donde tienen cabida todos los territorios y todas las sensibilidades y generaciones, "estamos en condiciones de volver a ganar en este país para, al mismo tiempo, ayudar a los compañeros catalanes a que vuelvan a tener una confianza mayoritaria en Cataluña".

"Y eso lo vamos a hacer siempre juntos y defendiendo lo mismo. Voy a defender con la misma vehemencia el pacto, el acuerdo y el diálogo hoy que dentro de dos años", ha indicado Susana Díaz, para quien ante ese diálogo sobre Cataluña que habrá que llevar al Congreso de los Diputados, hará falta tanto la fortaleza del PSOE como ese diálogo, interlocución y puente que "supone el PSC" para el conjunto de los socialistas.

Para la dirigente andaluza, ante tantas "mentiras y postureo del algunos", que hablan a los ciudadanos de cosas que realmente no van a hacer porque en "la mente tienen otras cosas", la gente necesita sinceridad, verdad, que no haya vaivenes y que se les diga el camino que se quiere seguir. Para Díaz, la salida a la actual situación tiene que venir del pacto, el diálogo y el acuerdo, "que los socialistas dentro y fuera de Cataluña vamos a liderar".

"Si algo tengo claro en este proceso, es que no aspiro a que el PSC sea mío

ni que yo sea todo el PSC y el PSOE juntos", según ha expresado Susana Díaz, para quien la suma del talento, esfuerzo, capacidad, ilusión y de la entrega de miles de compañeros en todo el territorio será lo que hará grande al PSOE. "Lidero un proyecto que quiere volver a ganar en este país y ayudar a una solución desde el diálogo y el acuerdo en Cataluña", según ha sentenciado.

Preguntada sobre el hecho de que Pedro Sánchez le haya ganado en el número de avales obtenidos en Cataluña, se ha mostrado segura de que el número de votos que obtendrá su candidatura en esta comunidad el día 21 "será superior al número de avales", por la reacción que ha notado en las últimas 48 horas en esta tierra.