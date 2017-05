Sánchez a Díaz: "Le recuerdo que la humildad es cien por ciento PSOE y la soberbia es cero por ciento PSOE"

En un acto público con la militancia en el Teatro Cervantes de Almería, Sánchez le ha "recordado" a Díaz esta máxima después, según ha remarcado, de "oír y ver cómo presumía de avales". "Me parece bien, lo respeto, pero después de que lo que vimos ayer no me cabe ninguna duda de que el nuevo PSOE lo va a decidir la militancia y no cuatro en un despacho", ha trasladado.

En esta línea, y tras remarcar que este jueves la "militancia se vistió de gala" para valorar los más de 53.000 avales recabados por su candidatura "para sorpresa de todos", ha reprochado que estén utilizando el "discurso del miedo y de la mentira".

"Ese discurso del miedo que usa la derecha y no la izquierda", ha apuntillado para advertir de que "algo va mal en la organización cuando el cumple la palabra dada tiene que dimitir y los que lanzan insidias contra compañeros se aferran al cargo", en alusión al secretario general de los socialistas de Málaga, Miguel Ángel Heredia.

El ex secretario general de los socialistas ha criticado, asimismo, que, tras conocerse el recuento provisional de los avales que respaldan a cada una de las tres candidaturas, "algunos ya dijeran que esos avales eran mentira" cuando "nosotros no cuestionamos al contrario".

"Aplaudimos la participación en este proceso histórico porque dentro de mi organización nunca han estado mis adversarios. Están fuera, en el PP y en la derecha económica que los sustenta", ha remarcado al tiempo que ha avanzado que, tras el 21 de mayo, "sea cual sea el resultado", él actuará desde dos palabras: "la lealtad y la humildad porque yo mejor que nadie sé lo que es que cuestionen todos los días al secretario general y no quiero dar alas al PP".

Sánchez también ha aludido a las declaraciones de Susana Díaz en las que asegura que quiere "un PSOE ganador", algo que, según ha trasladado, "queremos todos". "La cuestión es cómo lo hacemos, esa es la pregunta", ha señalado.

"Dice que quiere un PSOE ganador y lo hace, además, rodeada de insignes socialistas sobre los que tengo la convicción de que, con 35 años menos, estarían con nosotros, defendiendo lo que estamos defendiendo", ha afirmado para advertir de que el PSOE "no volverá a ser fuerte y mayoritario si no contamos con el respaldo de la vanguardia social del país, que es la gente joven".

Al hilo de esto, se ha mostrado convencido de que la clave es que la demanda de regeneración que existe en España "la hagamos nuestra" porque, a su juicio, "el socialismo, más que nunca hoy, es regeneracionismo" que pasa por "reivindicar lo mejor de nuestra historia para una nueva forma de hacer política".

"Con estas primarias no solo vamos a reorientar nuestra organización, abrirla, hacerla una organización del siglo XXI; será el kilómetro cero del cambio político, social y económico, y así queremos ganar el corazón de los progresistas que están esperando al PSOE", ha reivindicado.

Tras recordar que el 1 de octubre de 2016 hubo un "riesgo cierto de involución democrática" en el PSOE que los afiliados "han frenado", ha puesto en duda que, "como dicen algunos, gracias al PSOE y desde que nos abstuvimos" en la investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, las "cosas estén mejorando".

"Yo veo gente joven emigrando, veo trabajadores que no llegan a fin de mes como consecuencia de la reforma laboral, veo dependientes abandonados una vez más y a sus familiares, a quienes han quitado la cotización a la Seguridad Social y veo a Bárcenas en la calle sin devolver el dinero y a su amigo, en La Moncloa", ha trasladado.

Para Sánchez, no es extraño que Rajoy vaya a testificar ante la Audiencia Nacional, "la primera vez que lo hace un presidente del Gobierno", sino que siga siendo presidente, "con la abstención encima del PSOE" y con los casos de corrupción en su partido que hacen que "parezca un serial policiaco".

"Yo sé que no me hace caso pero le exijo también que comparezca ante el Congreso de los Diputados y haga como Nixon, asumiendo su responsabilidad y yéndose a su casa", ha concluido.