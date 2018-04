Sánchez: Cifuentes no tendrá máster, pero Rivera se está doctorando en cinismo

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha señalado esta mañana que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, "no tendrá el máster", si bien el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, "se está doctorando en cinismo" al no apoyar la moción de censura contra la presidenta.

Lo ha indicado en un acto con dirigentes de la formación en Madrid en el que ha explicado a los militantes la moción de censura contra Cifuentes, un asunto que aborda también hoy el Comité Autonómico de Madrid de Ciudadanos.

"Cifuentes representa la cultura del esfuerzo, según el Partido Popular: pilla hasta que te pillen", ha dicho Sánchez en su intervención sobre las supuestas irregularidades de la presidenta de la Comunidad de Madrid en relación con la obtención de su máster.

Además, ha explicado que "ya es hora" de que los partidos políticos "decidan si ser regeneradores de la democracia o encubridores de la corrupción del PP". En este sentido, le ha trasladado a Rivera: "Dime de qué presumes y te diré de lo que careces".

También ha dicho que la moción "no es contra ningún partido, sino contra una forma de hacer política" y que "tampoco va de encuestas, va de dignidad".

En este acto, además, ha intervenido el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, quien, recibido por el público a gritos de "¡Presidente, presidente!", ha resaltado que se trata de "la moción de la dignidad", porque lo del máster de la presidenta "es un síntoma de concebir el poder y la política".

"No nos ponemos así sólo por un máster, es por la sensación de impunidad por la utilización de la política en favor de los intereses particulares. Por eso hay que ganar la moción", ha dicho.

Gabilondo ha destacado que esta moción no es para "retratar" a Ciudadanos, porque "ya están retratadísimos", y les ha pedido que "orienten su política de acuerdo a su proyecto inicial, que hablaba de regeneración democrática". "Ahora lo tienen a mano", ha apuntado.

Ha manifestado que presentar la moción es lo difícil, pues "lo más cómodo es restar importancia a las cosas". "Estamos aquí porque no nos da todo igual: queremos tensión, intensidad y compromiso político", ha expresado ante un público muy entregado.

En la misma línea se ha mostrado el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, quien ha augurado que "en unos meses" Madrid tendrá un Gobierno socialista, pues ahora "el clima es irrespirable, no sólo por el máster de Cifuentes, que es una gota en el inmenso diluvio que tiene el PP de corrupción a sus espaldas".

Ha explicado que la única forma de salir del "lodazal en que el PP ha convertido a la Comunidad de Madrid es esta moción de censura". "No lo hacemos por un reparto de sillones, sino porque queremos un Gobierno decente", ha apuntado Franco.

También ha criticado a Ciudadanos por no apoyarles: "Están esperando la llamada del señor: hasta que no la reciban no van a hacer absolutamente nada".