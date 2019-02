Sánchez recalca a Casado que la Kitchen y su bloqueo de leyes muestra que el PP "usó las instituciones en su beneficio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado este miércoles al líder del PP, Pablo Casado, que la llamada 'operación Kitchen' --sobre el uso de fondos reservados para sustraer información sensible al extesorero Luis Bárcenas-- y el bloqueo de leyes "fundamentales" en el Congreso evidencia que la formación que ha "utilizado las instituciones en su beneficio" es el Partido Popular.

Así ha respondido Sánchez a Casado, quien había acusado al Gobierno socialista en la sesión de control al Gobierno de hacer un "uso partidista" de las instituciones del Estado en sus ocho meses en Moncloa, incluyendo un "uso del Rey" en su libro 'Manual de Resistencia', y la utilización de TVE o del CIS.

También le ha afeado que ahora quiera utilizar la Diputación Permanente --órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios-- para aprobar leyes incluso con las Cortes ya disueltas y en funciones. "Nosotros legislaremos para que no se pueda aprobar ahí nada que no sea de urgente necesidad y que vaya relacionado con un programa electoral", ha avanzado.

SÁNCHEZ ESPERA LA "DERROTA" DE CASO EL 28A

Sánchez ha recriminado a Casado que achaque al PSOE una instrumentalización de las instituciones cuando el Gobierno del PP ha "utilizado fondos reservados para obstaculizar la investigación judicial a la financiación irregular de la Gürtel". A su entender, esa acusación está "fuera de lugar" y "fuera de la realidad" y muestra que el PP aún tiene que "asumir su responsabilidad" en la oposición.

Es más, ha acusado al PP de valerse de su mayoría en el Congreso para, junto a Ciudadanos, "bloquear la tramitación de leyes que son importantes y fundamentales para el bienestar social de la ciudadanía. En su opinión, esos hechos "dejan muy bien a las claras quién ha utilizado las instituciones en su beneficio".

De la misma manera, Sánchez ha señalado que el PP ha impedido que se tramitara el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 con unos objetivos de deuda y de déficit "más acordes a la realidad económica y social del país".

También ha criticado que el PP haya "obstaculizado e impedido que se pueda reconocer el derecho a la eutanasia" en España por "un interés espúreo y partidista que no nada tiene que ver con el interés general".

Sánchez ha afeado a Casado sus "insultos y sus mentiras" y ha pronosticado que seguirá en la misma línea en campaña electoral. "Espero y deseo es que el próximo 28 de abril la mentira y la crispación dejen la vida política en este país y eso pasará por su derrota en las elecciones", le ha espetado.

CASADO: EL PSOE PACTA CON LA "ULTRAIZQUIERDA"

En su intervención, Casado ha recriminado al presidente del Gobierno que como " creador del 'no es no'" no puede venir ahora a "dar lecciones de diálogo y moderación" porque lleva a la "risa".

El líder del PP ha acusado además a Sánchez que haya "instrumentalizado" la apelación a la ley y la Constitución. "Nos dice por qué pactamos con la ultraderecha y usted pacta con la ultraizquierda y con Torra", ha proclamado.

Finalmente, el presidente del PP ha deseado "lo mejor" a Sánchez en su "futura vida política fuera de la Moncloa" pero "no suerte", ante la cita con las urnas que les enfrentará el próximo 28 de abril. También ha dicho que espera que sea una campaña de "guante blanco".