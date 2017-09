Sánchez Camacho dice de que "no se puede permitir" la actitud de separatistas

La secretaria primera de la Mesa del Congreso, Alicia Sánchez Camacho, ha dicho hoy que "no se puede permitir" la actitud del independentismo, que "lleva años fomentando una actitud contraria a la independencia", y ha insistido en pedir al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que rectifique.

"Es el momento de que se produzca una rectificación por parte del Gobierno del señor Puigdemont", ha recalcado Sánchez Camacho al ser preguntada sobre la oportunidad del vídeo lanzado por el PP en el que denuncia la "hispanofobia" que hay en Cataluña.

La dirigente del PP ha subrayado que hay que volver a la convivencia y solucionar los problemas de Cataluña, pero ha advertido de que "no bajo el chantaje y la amenaza de un acto ilegal que es lo que quiere el señor Puigdemont".

Aunque ha admitido que no ha visto el vídeo, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha recalcado que tiene "toda la razón del mundo", si lo que sostiene es que "en la escuela catalana, los medios de comunicación públicos catalanes y los paniaguados se cultiva el odio a España".

Ha asegurado que, como es catalán, oye todos los días de su vida las declaraciones contra España y lo español y ha incidido en que "la siembra del odio es constante". "No desde este crisis, sino desde hace décadas", ha puntualizado.

Girauta ha señalado que el enfrentamiento de unos golpistas al Estado de derecho no puede considerarse ni una guerra de bandos ni una guerra de banderas, una oficial y otra un "estandarte partidario".

"El problema es que yo no insulto a nadie por la calle por llevar una bandera secesionista sin ser oficial, sin embargo a la gente que lleva una bandera española sí la insultan y la agraden", ha denunciado.

Preguntada también por el vídeo publicado por el PP en las redes sociales bajo el lema "no es democracia, es hispanofobia", la diputada popular Celia Villalobos se ha limitado a decir: "No veo esas cosas, no las necesito para nada".

El PP ha lanzado un vídeo en el que denuncia la "hispanofobia" que sufren los partidos que apuestan por una "Cataluña fuerte dentro de una España unida".

Reproduce afirmaciones del pasado de dirigentes políticos catalanes en las que muestran su desprecio por los españoles en general, entre ellos el actual vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; el diputado de ERC Gabriel Rufián; el expresidente Jordi Pujol o su esposa Marta Ferrusola.

Forcadell afirma que "Ciudadanos y el PP no son partidos catalanes, sino partidos en Cataluña" y Rufián critica a políticos catalanes como Inés Arrimadas o Jorge Fernández Díaz por no haber nacido en la comunidad.