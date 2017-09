Sànchez (ANC) llama a la "insumisión" a los tribunales

El presidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha garantizado este lunes que el 1 de octubre habrá urnas en Cataluña para celebrar un referéndum, y ha llamado a la "insumisión" a los tribunales y leyes que quieran impedir esta votación.

"Insumisos a los tribunales y a las leyes que solo buscan preservar la unidad de la patria. Nuestro derecho --en alusión a Catalunya-- cree en la democracia y en el pueblo", ha proclamado tras la manifestación soberanista que ha recorrido las calles de Barcelona.

También ha ironizado contra los agentes de la Guardia Civil que registraron la sede del semanario 'El Vallenc' buscando papeletas: "A todos los que buscan las urnas y las papeletas. Sabemos donde están. Si el día uno vais a los colegios electorales, encontraréis la urnas llenas de votos".

Sànchez ha defendido que las decisiones de los tribunales contra el referéndum "ya no vinculan" a los catalanes, porque la ley a la que está sometida Cataluña, a su juicio, es la que aprobó el Parlament el miércoles de la semana pasada.

El presidente de la ANC ha lamentado las decisiones del Estado contra el referéndum y ha defendido: "No hay garantías, no hay legalidad que valga la pena si se tienen que proteger las urnas y esto es así en España y en Turquía".

"El 1 de octubre votaremos, nadie impedirá que el pueblo de Catalunya vote y hable", ha proclamado entre aplausos, y ha agradecido haberlo hecho posible al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; la presidenta del Parlament, Carme Forcadell; al Govern y a los 71 diputados de la mayoría independentista.

"Sabemos que no nos habéis fallado. Con vosotros saboreamos la victoria. Celebremos bien fuerte y bien alto que estamos convocados al referéndum. Gracias presidente, gracias presidenta, y gracias diputados y diputadas", ha concluido.

ICETA, ALBIOL Y ARRIMADAS

Sànchez ha criticado la oposición al referéndum de Miquel Iceta (PSC), Xavier García Albiol (PP), Inés Arrimadas (Cs) y Joan Coscubiela (SíQueEsPot), y la mención de estos cuatro nombres ha provocado un sonoro abucheo entre los asistentes de la plaza Cataluña.

Ha pedido a los catalanes no dejarse engañar por los postulados de estos cuatro partidos que no comparten la consulta del 1 de octubre: "Que no os engañen, la democracia siempre ha estado al lado de las urnas y nunca al lado de los que han pedido impedir las urnas".

En castellano, también se ha dirigido a todos "los ciudadanos españoles" que han mostrado su apoyo a un referéndum de independencia en Catalunya, a quienes ha agradecido las muestras de solidaridad a que los catalanes puedan celebrar una votación así.

"No dejéis que se vulneren los más elementales derechos democráticos", les ha pedido, avisándoles de que si el Estado actúa contra el referéndum catalán, algún día también podrá actuar contra derechos de ciudadanos del resto del Estado, ha asegurado.

LA PARTICIPACIÓN, LA CLAVE

Sànchez ha defendido que el referéndum será un éxito en la medida que la gente vaya a votar, y ha pedido que cada persona que esté convencida de que hay que ir a votar convenza a otra persona que ahora mismo tenga "dudas" de si hay que acudir a las urnas.

"La única revolución que no se podrá parar es la que nace de nuestro compromiso personal", ha zanjado, defendiendo que si la gente acude en masa a los colegios electorales, no habrá veto que pueda frenar esta votación sobre la independencia.