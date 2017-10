Sànchez (ANC) y Cuixart (Òmnium) irán a la Audiencia Nacional aunque han pedido suspender su citación

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de ambas entidades, al margen de que luego se acojan a su derecho a no declarar ante la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que también ha citado al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, y a la intendente de los Mossos, Teresa Laplana.

No obstante los dos investigados han solicitado este jueves a la juez Lamela no comparecer no comparecer mañana, y así lo han plasmado en dos escritos presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional en el que pedían que se suspendiera su citación.

NO EXISTE DELITO DE SEDICIÓN

El mismo Cuixart aseguró este miércoles que el escrito de Fiscalía que la Audiencia Nacional ha admitido a trámite está "lleno de imprecisiones y falsedades", y que no reconoce el delito de sedición por el que quieren que vaya a declarar.

En un correo interno de la ANC, al que ha tenido acceso Europa Press, manifiestan que Sànchez tiene todo el apoyo del Secretariado Nacional y que, como en otras ocasiones, una delegación de personas le acompañará a la capital española.

Desde ambas entidades se ha defendido que, en ningún caso, se llamó a utilizar la violencia y estuvieron en constante comunicación con los Mossos d'Esquadra y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para evitar cualquier tipo de altercado y aislar cualquier elemento que perturbara el orden público.