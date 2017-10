El obispo de San Sebastián dice que "el respeto del marco legal es necesario para la convivencia"

El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha afirmado este miércoles, en relación a la situación en Cataluña, que "el respeto del marco legal es necesario para la convivencia" y ha apostado por "integrar sensibilidades que serán distintas pero no tienen por qué ser antagónicas". Asimismo, ha recordado que la Iglesia reconoce el derecho de autodeterminación "pero entiende que tiene haber unos matices importantes en la aplicación de las distintas circunstancias históricas".

Munilla se ha pronunciado de este modo durante su intervención en el Forum Europa-Tribuna Euskadi en Bilbao, donde ha ofrecido una conferencia presentado por el obispo de Bilbao, Mario Iceta, que, por su parte, ha considerado que "hace falta un baño de realidad" para ver "qué pide" la sociedad, "al margen de lo que puedan elaborar los poderes políticos".

Los dos obispos vascos han eludido entrar en "el plano político" al ser preguntados por la situación que se vive en Cataluña. En palabras del responsable de la diócesis guipuzcoana "a la Iglesia no se le puede pedir que tenga una palabra política" y, por ello, es necesario ser "muy prudentes" en los posicionamientos sobre Cataluña.

El obispo ha indicado que tanto él mismo como Mario Iceta presiden diócesis con "sensibilidades verdaderamente muy diferentes" entre los fieles, que tienen "una legítima pluralidad" que "hay que tener cuidado de respetar".

No obstante, ha precisado que esto "no quiere decir que la Iglesia no tengan ninguna capacidad desde la doctrina social de iluminar los problemas que nos acucian".

En el caso de Cataluña, se ha remitido a las palabras del Papa Francisco, "muy confluyentes" con la nota emitida por la Permanente de la Conferencia Episcopal al respecto, y en las que hacía referencia a la existencia de "sensibilidades distintas, algunas muy contrapuestas", lo que "obviamente origina un problema de convivencia", y a que "es muy importante el respeto del marco legal" porque es "necesario para la convivencia".

De este modo, ha señalado que "la convivencia requiere respeto de la necesaria independencia entre los poderes del Estado, y el poder judicial tiene que ser respetado porque, si no, es imposible la convivencia entre nosotros". Según ha indicado, aunque los marcos legales pueden ser modificados a través del poder legislativo, hasta que lo sean "tienen que ser objetivo de recurso o de acatamiento".

"El respeto del marco legal es totalmente necesario para la convivencia. Y eso no es únicamente un problema político, también es un problema moral", ha remarcado.

Munilla ha recordado que el Papa también ha indicado, "dentro de esa diferente sensibilidad que es legítima, la necesidad de integrar sensibilidades que serán distintas pero no tienen por qué ser antagónicas" y ha apuntado que la Doctrina Social de la Iglesia reconoce el derecho de autodeterminación de los pueblos pero "no se aplica de una manera indistinta en todos los casos".

De este modo, ha explicado, que el Papa ha precisado que no son lo mismo los casos de "emancipación" de colonización que "los pueblos que han crecido unidos y que han tenido una convivencia común, en cuyo caso el derecho a la secesión tiene que ser discernido de una manera mucho más prudente".

"Viene a decir que aquí hay que conjugar y no contraponer. La conjugación de lo que es un bien de la convivencia común de siglos con el derecho que se deriva de la idiosincrasia propia de los pueblos, porque existen unos pueblos que existen unos pueblos que tienen un carácter peculiar y personal, y de ello se deriva un derecho a su autogobierno pero que tiene que ser conjugado con ese bien que se deriva de la convivencia de tantos siglos", ha afirmado.

El Papa, ha indicado, ha señalado que "el derecho de autodeterminación la Iglesia lo reconoce pero entiende que tiene que haber unos matices importantes en la aplicación de las distintas circunstancias históricas".

A juicio de Munilla, "la Iglesia tiene que moverse en estos niveles" y pedirle que "tome partido" sobre la declaración de este martes en el Parlament o lo que hoy diga el Consejo de Ministros supone entrar "en la pregunta política y no es propio que la Iglesia tome posiciones en las posiciones políticas legítimamente diversas", sino que debe mantenerse "en su reflexión de la iluminación de la Doctrina Social de la Iglesia de la realidad en la que vivimos".

"Apostamos por el bien común", ha manifestado el obispo de San Sebastián, que ha subrayado que una apuesta por al educación "profunda" impediría "llegar a determinados conflictos como el existente".

LO QUE LA SOCIEDAD PIDE

Por su parte, el obispo de Bilbao también ha remarcado que "el plano político es diverso del plano eclesial", por lo que no le "toca" posicionarse al respecto de la situación en Cataluña. No obstante, tras remitirse a la Doctrina Social de la Iglesia para tratar este "tema complejo", ha apuntado que es precisa "una mirada a la realidad".

"Hace falta un baño de realidad, ver la sociedad civil, la situación de las personas, que es mucho más rica y más compleja que lo que se puede encajonar en categorías políticas. Ver lo que la sociedad realmente pide, al margen de lo que luego puedan elaborar los poderes políticos", ha insistido.

También ha coincidido en reivindicar el concepto de "bien común", que "integra todos los bienes de todas las personas" y, por tanto, buscar "la dimensión comunitaria de la persona".

Según ha indicado Mario Iceta, en la Conferencia Episcopal, existen "diversas sensibilidades y posiciones" pero también "gran confianza y libertad a la hora de hablar".