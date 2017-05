Un edil de San Sebastián de los Reyes denuncia a un restaurante por reservarse el "derecho de admisión a los chavistas"

Se trata de un restaurante de comida mexicana 'Deeway', ubicado en un centro comercial de la localidad en el que se encontraba el concejal para tomar un café.

Así, sobre las 16.30 horas ha observado que el establecimiento recogía el siguiente cartel 'Deeway se reserva el derecho de admisión a los chavistas'. Por ello, se ha dirigido al local para comentar a la gerencia que dicho cartel suponía la vulneración de un derecho constitucional como es la libertad ideológica.

En declaraciones a Europa Press, Cardador ha indicado que los responsables del local le han preguntado si era "chavista", a lo que ha respondido que él era "demócrata" y que no se podía discriminar el acceso a un establecimiento por razones ideológicas.

El edil de 'Sí Se Puede!' ha solicitado una hoja de reclamaciones y ha llamado a la Policía Municipal para que se personara en el restaurante ante un cartel que consideraba "discriminatorio" por si querían abrir un expediente.

Posteriormente, se ha dirigido a una comisaría de Policía Nacional donde ha interpuesto una denuncia por posible vulneración del derecho de libertad económica, al entender que se restringía el acceso al local por posicionamientos políticos.

"No es una cuestión de ser chavista o no, ni siquiera tiene relación con Venezuela, sino que es una cuestión de discriminación y de no respetar nuestra Constitución y sus derechos fundamentales" ha comentado luego el edil en un comunicado.