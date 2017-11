Sáenz de Santamaría afirma que la Junta de Andalucía necesita un cambio "por salud democrática, económica y social"

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, ha esperado que en las elecciones autonómicas andaluzas dentro de un año y medio aproximadamente la Junta de Andalucía "necesita un cambio completo" en su Gobierno "por salud democrática pero sobre todo por salud económica, social y de bienestar".

A su juicio, en esta región andaluza "se necesita otra manera de hacer las cosas" y de aprobar unos presupuestos "porque sean buenos y hacen falta y no porque hay unas elecciones; o cuidar la sanidad porque de ella depende la salud de todos los andaluces, no porque estemos pensando en unas elecciones".

"Se necesita un presidente de Andalucía que piense en Andalucía todos los días y no cuando toquen unas elecciones, como Susana Díaz", ha defendido Sáenz de Santamaría en un acto público en Málaga bajo el lema 'Lo que nos une, España', junto al líder de los 'populares' andaluces, Juanma Moreno; el de Málaga, Elías Bendodo, y el alcalde de la capital, Francisco de la Torre, entre otros.

La vicepresidenta ha recalcado que Moreno es un "líder consolidado, serio, que se ha baqueteado en España, en el Gobierno y en Andalucía", el único, ha dicho, "capaz de traer a esta tierra ese aire nuevo, esa política nueva, esa modernidad que buena falta hace" en esta comunidad autónoma.

Por su parte, Juanma Moreno ha opinado que en Andalucía "no se están haciendo las cosas bien", lamentando cómo esta región, "con 40 años de socialismo, nos condena a ser una de las comunidades autónomas con más paro de la Unión Europea", frente a otras regiones como Extremadura, Castilla La Mancha o Murcia, "que tenían los mismos niveles de paro, renta y riqueza y 40 años después han mejorado y tienen más bienestar".

Para Moreno, quedan 18-19 meses para las elecciones autonómicas y que Andalucía tenga "un gran cambio a mejor". Por ello, ha pedido a su partido en esta región que le ayude "en esa gran tarea". "Quedan 18-19 meses para que haya un presidente del PP, para el gran cambio de ilusión, de esperanza, futuro que vamos a encarar en nuestra tierra", ha apostillado.

"Todas las comunidades autónomas han tenido alternancia en el poder, incluso las más difíciles, como el País Vasco o Cataluña; es hora de culminar esa transición que se hizo hace 40 años con una alternancia en el poder", ha reiterado en su intervención ante más de 700 malagueños.

PIDE A DÍAZ QUE TRABAJE POR CAMBIAR EL MODELO

La vicepresidenta, también en su segundo acto público en la capital este lunes, ha considerado que es momento de cambiar el modelo de financiación autonómica y ha emplazado a la presidenta andaluza, Susana Díaz, a trabajar y sentarse. En este punto, le ha instado a no hacer únicamente discursos sino "llamar a Pedro Sánchez y pedirle que pacte un modelo económico porque el PP, el Gobierno, está dispuesto".

"Claro que el modelo autonómico es malo, que lo digamos nosotros es normal porque no lo votó el PP pero los primeros que dicen que es muy malo es el PSOE, se ponen ellos la nota de su propio producto", ha sostenido, invitando a modificarlo todos juntos y con una única condición: "que sirva para garantizar la igualdad de todos los españoles; no es el dinero a 17 territorios sino de nuestra educación, sanidad, dependencia y nuestros servicios sociales".

En los mismos términos se ha pronunciado Moreno, quien ha defendido que el Ejecutivo central "ha estado siempre con los andaluces en los peores momentos". "Cuando en el Gobierno andaluz no tenían para pagar las nóminas de los profesores ni los servicios públicos, ahí ha estado el Gobierno de España, con una lealtad inquebrantable, para ayudar con 35.000 millones de euros", ha recalcado.

También ha denunciado que la Junta recaude 350 millones por el canon de agua "y no ha hecho las obras, por lo que el Gobierno de España va a hacer 149 obras de infraestructuras de depuración en las ocho provincias andaluzas", recordando que "cuando la Junta no ponía ni un euro para vivienda, ahí ha estado el Gobierno de Rajoy".

40 AÑOS DE PP

El acto que ha tenido lugar este lunes en un hotel de la capital y que ha desbordado las previsiones de los propios 'populares', ha servido para valorar el trabajo del PP en sus 40 años de existencia, ligados a la Constitución Española.

"Somos un partido de edad media, cuarentón, que ya tiene mucha experiencia y que ha ido consolidando y ayudando a consolidar la democracia en España", ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha hecho hincapié en que su formación tiene "buena épica".

Así, ha subrayado que el PP ha gobernado España cuando las cosas "estaban más difíciles". "Para lo fácil ya hay otros, para los momentos complicados en que hay que esforzarse, en que cuenta el interés de España, los españoles eligen al PP y ha sido así siempre. Y lo que es más importante: no les hemos defraudado", ha sostenido la vicepresidenta.

Ha recordado la "crisis de caballo" a la que se enfrentó España y el Gobierno del PP en 2011, "la peor de la democracia, con un déficit publico galopante: se lo gastaron todo y nos dejaron nada y con mucho esfuerzo y sabiendo que España es un país fuerte y potente hoy afrontamos la recuperación".

"Hoy se crean más de medio millón de puestos de trabajo, el FMI vuelve a mejorar nuestras perspectivas y si algunos no dieran guerra donde no la tienen que dar sería aún mejor", ha defendido, no sin recordar cómo "todo el mundo opinaba que era necesario el rescate" y cómo el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "confió en España y acertó, como ha vuelto a hacer ahora en su unidad, en su fortaleza; y acertará, el tiempo nos lo dirá", ha dicho en referencia a Cataluña.

Moreno, por su lado, ha señalado también que su formación ha caminado en paralelo a la democracia y a la "etapa más brillante de la España contemporánea", destacando el trabajo "difícil" de muchos concejales y alcaldes de toda Andalucía, a los que ha pedido tener "la cabeza alta porque somos el partido que ha afrontado los retos más complicados en este país".

"Somos el partido que se ha enfrentado contra el terrorismo de ETA, el partido que ha sacado a España dos veces de la peor crisis social y económica y este partido con Rajoy evita, lucha y nunca conseguirán romper la gran nación que es España", ha enfatizado.

El presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, ha subrayado que "hay muchos motivos para sentirnos orgullosos de ser del PP, porque no hay partido que defienda con tanto corazón a nuestro país". "Los 35.000 afiliados del PP de Málaga podemos sentirnos orgullosos de que cada vez que ondeamos la bandera del PP, lo hacemos también en defensa de España", ha manifestado.

El alcalde de Málaga ha reclamado en su intervención la financiación local y ha destacado que los municipios se sienten "muy cerca del Estado y vemos en él muchas veces el apoyo que no logramos de la Comunidad Autónoma". También ha hecho un llamamiento a la unidad de España y a sentirse orgullosos desde Málaga de lo hecho en otros puntos del país como Navarra, Aragón o Cataluña: "que entre todos sumemos lo mejor para España".

MÁLAGA

En su discurso, Sáez de Santamaría ha defendido el trabajo del Ejecutivo para sacar al país de la crisis económica y ha puesto a Málaga como ejemplo, una ciudad "clave para la marca España" y que, ha dicho, está siendo una de las provincias "que está alcanzando la recuperación antes", con indicadores como la recuperación del 88 por ciento del empleo y de nueve de cada diez empresas que cerraron durante la crisis.

También ha invitado a todos los españoles a ver, a partir del 24 de noviembre, la iluminación de Navidad en la céntrica calle Larios de la capital malagueña: "es la más bonita de cualquier ciudad de España y de Europa".