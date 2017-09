CATALUÑA. EL PDECAT SUSPENDE SU ACTIVIDAD PARLAMENTARIA, SALVO EN LA COMPARECENCIA DE MONTORO Y EN LA VOTACIÓN DE MAÑANA EN EL CONGRESO

El PDECat ha anunciado este miércoles que sus parlamentarios no estarán presentes en lo que resta de semana ni en el Pleno del Congreso de este jueves, salvo en las votaciones, ni en las comisiones de la Cámara, en protesta por las últimas detenciones de miembros de la Generalitat en Cataluña y en defensa del l referéndum del 1 de octubre.

Así lo explicó el diputado del PDECat Ferran Bel en los pasillos del Congreso, donde, no obstante, precisó que sí están participando esta tarde en la comparecencia en el Parlamento del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

También lo harán, señaló, en la votación de este jueves en el Congreso, que votará entre otros puntos el dictamen de la comisión que investiga si el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz utilizó a las Fuerzas de Seguridad con intenciones políticas en Cataluña. Se trata, destacó, de una votación "muy importante" de la que no pueden ausentarse. No estarán presentes en el trabajo parlamentario del resto de comisiones de esta semana.

Los diputados del PDECat abandonaron este miércoles el Hemiciclo después de que el diputado de ERC Gabriel Rufián le exigiera al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control al Ejecutivo que sacara “sus sucias manos de las instituciones catalanas" y denunciara la entrada de la Guardia Civil en varias consejerías de la Generalitat y la detención de varios cargos de su formación.

Esta formación participará esta tarde en una manifestación en Madrid por el derecho a decidir, que tendrá lugar a las 19.30 horas en la Puerta del Sol, y en la que también estará ERC y representantes de Podemos, Izquierda Unida y En Comú Podem.

