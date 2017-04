Susana Díaz busca superar con creces el número de avales de Sánchez en 2014

El equipo de la candidatura de Susana Díaz a la Secretaría General del PSOE tiene claro que quieren librar la batalla en la recogida de avales y buscan superar con creces el número de apoyos que recabó en 2014 Pedro Sánchez, cuando venció y se convirtió en líder del PSOE.



Díaz quiere recabar el “máximo” número de avales y, según fuentes de su equipo, van “a tope” en estos días para lograr el mayor número de apoyo de militantes posibles, y arrasar en el cómputo final que se conocerá el próximo 8 de mayo cuando se proclame oficialmente a los candidatos.

En las primarias de 2014, Pedro Sánchez -que venció finalmente en las urnas- recabó 41.338 avales, por encima de los 25.238 de Eduardo Madina y los 9.912 de José Antonio Pérez Tapias, los otros dos aspirantes.

Esta cifra está marcada en el equipo de Díaz como un número a superar, gesta que creen que lograrán porque en los primero días aseguran que han logrado en algunos lugares, como por ejemplo Sevilla, muchos más apoyos que los que entonces recabó Sánchez en el mismo periodo temporal.

Aseguran que será “espectacular” el número de avales que recabará la presidenta de la Junta de Andalucía y se muestran convencidos de que sacarán “más votos que avales”, porque “salvo unos cuantos”, todos los avales serán votos en las urnas el 21 de mayo.

Esta intención contrasta con la estrategia en la candidatura de Sánchez, donde aseguran que Díaz tiene su “techo electoral” en el número de avales que recoja y que tendrá, por tanto, menos votos que avales.

Lo explican por el “voto oculto”, que afirman que caerá del lado de Sánchez en detrimento Díaz, mientras que desde el equipo de la lideresa andaluza aseguran que habrá “muy poco voto oculto”, porque van a arrasar en la recogida de avales y eso tiene un “efecto psicológico”.



Nada de guerra

Por su parte, desde el equipo de Pedro Sánchez, la coordinadora de esta candidatura, Adriana Lastra, afirm que ellos no harán una “guerra de avales”. Sostuvo que la recogida de “avales es un trámite que es necesario pero que los votos son los que son imprescindibles” y lo que “determina” quién es el vencedor una vez que se abran el próximo día 21 de mayo.

Ante este panorama, cree que “probablemente haya candidatas que saquen más avales que votos y candidatos que saquen más votos que avales”, y destacó que no hay “ningún militante que no tenga posición definida” y que en el seno del PSOE “no hay indecisos” sino que “puede haber compañeros silentes”, que no hagan publico lo que opinan.

El equipo de Díaz remarca que quieren aprovechar el efecto arrastre que supone ser ganador para atraer a los “indecisos” y presentarse como la opción ganadora.





Más que en 2014 y 2013

Además, se han marcado también superar los 21.179 avales que logró en el Congreso del PSOE-A de 2013 y, sobre todo, las 14.389 firmas andaluzas que recabaron para Sánchez en 2014.

En 2014 existió la voluntad de no arrasar en la recogida de avales por parte de los candidatos, pero en esta ocasión, con excepción del tercer candidato, Patxi López, Sánchez y Díaz quieren librar esta batalla e ir “a por todas” en la recogida de apoyos, como reconocen desde el entorno de la líder de los socialistas andaluces.

Los aspirantes a las primarias al PSOE tendrán que recoger más de 9.300 avales para superar el trámite y convertirse oficialmente en candidatos a la Secretaría General del PSOE y concurrir a la votación del 21 de mayo.

Según la última cifra facilitada por Ferraz, el censo de afiliados del PSOE es de 187.360 personas, a falta de las últimas reclamaciones. El definitivo quedará publicado el 28 de abril, una vez ya está en marcha la campaña de recogida de avales.

Con esta cifra se ha calculado el 5% de avales mínimos que, según establece la normativa, deben recoger los aspirantes y se sitúa en 9.368 avales. La proclamación definitiva de candidatos será el 8 de mayo y la jornada de votación el domingo 21 de mayo.