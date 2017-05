SUSANA DÍAZ ECHA EN CARA A SÁNCHEZ QUE INCLUYERA A IRENE LOZANO EN LAS LISTAS DEL 20-D

La presidenta de la Junta de Andalucía y candidata del PSOE a la Secretaría General, Susana Díaz, recriminó este lunes al ex líder socialista Pedro Sánchez que éste incluyera en las elecciones generales del 20 de diciembre, en la lista por Madrid, a quien fuera diputada de UPyD Irene Lozano.

La presidenta de la Junta de Andalucía sacó este tema en el bloque económico del debate que tiene lugar este lunes en la madrileña sede de Ferraz entre los candidatos a liderar el Partido Socialista.

Díaz mencionó este asunto en un par de ocasiones, y Sánchez lo despachó diciendo que todo el mundo tiene derecho a militar con las ideas del Partido Socialista, aunque no sean de la formación, del mismo modo que la magistrada Margarita Robles, afín a Sánchez que fichó como ‘número dos’ por la lista por Madrid en las elecciones generales del 26-J.

La andaluza aprovechó este asunto para reivindicar que esté al frente del PSOE una mujer, y demandó que las mujeres “no sean intercambiables” en el partido. Fue en este punto cuando sacó el tema y preguntó directamente a Sánchez si no había otra mujer para incorporar a la lista por Madrid en lugar de Irene Lozano, a quien se le “premió” con un escaño en el Congreso de los Diputados. “A muchos nos dolió que representara al PSOE”, admitió.

Díaz volvió a mencionar este asunto después de que Sánchez apenas respondiera al mismo, que definió de “ocurrencia” del ex secretario general.

Cuando Sánchez incluyó a Lozano como ‘número cuatro’ de la candidatura por Madrid en las generales de 20-D, desde varias federaciones, en especial la andaluza, se afeó el gesto. Y, de hecho, en el comité federal que aprobó las listas electorales, en señal de protesta, los ‘barones’ contrarios a la misma guardaron silencio.

