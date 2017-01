SUSANA DÍAZ NO CAMBIA SUS PLANES PESE A LA CANDIDATURA DE SÁNCHEZ

La presidenta de la Junta de Andalucía y líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, mantiene su hoja de ruta para decidir si da un paso adelante y opta a la Secretaría General del PSOE.

Fuentes socialistas del entorno de la presidenta andaluza reconocen que el anuncio de Pedro Sánchez de volver a intentar alzarse con los mandos del PSOE no ha alterado los planes de Díaz, como tampoco lo hizo el anuncio de Patxi López de presentar su candidatura.

Aseguran que su decisión de presentarse o no a las primarias no estará marcada por lo que hagan los demás.

En este sentido, mantienen que en el caso de dar el paso, por el momento se decanta por no hacerlo o hasta que se convoquen oficialmente las primarias para la Secretaría General del PSOE o en fechas próximas a la celebración del Comité Federal que, presumiblemente a principios de abril, aprobará el proceso para la celebración de estas elecciones internas.

Aseguran que todavía quedan muchos meses para estas elecciones y que en política cuatro meses es un mundo.

Por otra parte, fuentes socialistas consultadas por Servimedia reconocieron que el acto de Sánchez en Dos Hermanas (Sevilla) demuestra que la batalla va a estar “difícil”, porque la militancia está muy polarizada y revuelta.

Asimismo, fuentes socialistas andaluzas afirman que la decisión la tomará Díaz una vez tenga controlado el partido en Andalucía, porque, como reconocen algunos dirigentes andaluces, a pesar de que ella quiere compatibilizar puestos, ya hay quien va tomando posiciones sobre el futuro del PSOE-A.

El miedo a que se desestabilice el partido en Andalucía es otro de los factores que está pesando sobre Díaz a la hora de calcular los tiempos para tomar la decisión. Inicialmente, en caso de vencer en las primarias, Díaz quiere compatibilizar la Presidencia de la Junta de Andalucía con la Secretaría General del PSOE.

Por ello, quedaría vacante el liderazgo del partido en Andalucía, que es la federación socialista más numerosa y la que más peso tiene dentro del partido.

Una vez celebrado el Congreso Federal, los días 17 y 18 de junio, semanas después tocarán los congresos regionales, entre ellos el de Andalucía, para elegir un nuevo liderazgo territorial.

La intención de los afines es que el lapso de tiempo entre el Congreso Federal y el regional sea el mínimo posible para evitar brecha alguna en el partido, así como que el periodo de compatibilidad de cargos de Díaz sea también el mínimo.

No obstante, reconocen que todavía no está claro cómo van a ser esos tiempos, porque depende de muchos factores posibles y el objetivo es dejarlo lo más cerrado posible.

