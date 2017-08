Política

El SUP asume que la Guardia Civil intervenga en El Prat, pero pide que no se "vulneren los derechos de los trabajadores"

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, ha explicado que asumen que la Guardia Civil "tenga que ir" a cubrir tareas de seguridad en el aeropuerto del Prat, pero ha pedido que "no se vulneren los derechos de los trabajadores". En este sentido, ha selañado "que tienen que ir" porque es un servicio mínimo que hay que cumplir "'in extremis'".