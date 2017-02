SUMELZO VE A SÁNCHEZ "CON GANAS DE REANUDAR EL PROYECTO QUE SE ZANJÓ EL 1 DE OCTUBRE"

La diputada del PSOE Susana Sumelzo aseguró este miércoles que ve a Pedro Sánchez "con ganas de reanudar el proyecto que se zanjó el 1 de octubre", cuando dimitió como secretario general del partido tras perder el apoyo del Comité Federal.

En los pasillos del Congreso, dijo que Sánchez está "ilusionado" con el objetivo de recuperar la Secretaría General y junto a sus partidarios está preparando la campaña para las primarias, que aún no se han convocado formalmente.

Dejó claro, no obstante, que su apuesta es por un proyecto "que tienda a unir", porque el PSOE es "muy necesario" en España y ocurra lo que ocurra en las primarias, el día siguiente "todos" tienen que estar "detrás" de quien gane en la votación entre los militantes.

Sumelzo se desmarcó de un vídeo que circula por las redes sociales en el que se respalda a Sánchez criticando al secretario general del partido en Aragón, Javier Lambán. Aseguró que ella intenta ser "respetuosa con los demás, y mucho más con los que no son respetuosos con nosotros".

Se mostró partidaria de no hacer "bromas" ni de "jugar" con lo que ha sido "falta de respeto a compañeros", y de trabajar "de una forma seria" para resolver los problemas del PSOE tanto internos como externos, sin caer en "bromas de mal gusto".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso