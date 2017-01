SUMELZO Y ROBLES CONFIRMAN QUE TRABAJARÁN CON PEDRO SANCHEZ

Google Plus

Susana Sumelzo y Margarita Robles, dos de las diputadas que fueron multadas por mantener su voto contrario a la investidura de Mariano Rajoy, manifestaron este sábado su apoyo a Pedro Sánchez, una vez que éste confirmó que optará de nuevo a la Secretaría General del PSOE.

Sumelzo escribió en su muro de Facebook unas líneas después del anuncio de Sánchez, en las que recordó que formó parte de “un equipo que tenía un proyecto renovador para el PSOE avalado por la militancia”, aludiendo a su etapa como miembro de la Ejecutiva de Sánchez. “Ese proyecto se vio interrumpido en octubre y ahora vuelve con fuerza”.

“Por un PSOE de izquierdas, que sea la alternativa al PP. Por la coherencia que he tratado de mantener estos meses votando no a un Gobierno del PP, me sumo al proyecto de Pedro Sánchez y el de miles de compañeros”, afirmó la diputada por Zaragoza.

Por su parte, la que fuera de número 2 en la candidatura de Sánchez, Margarita Robles, aseguró a Servimedia que está “clarísimamente” con Pedro Sánchez. “Dije que iba a estar con Pedro en cualquier paso, y en el momento se presente lo iba a apoyar”.

Una vez que Sánchez anunció que batallará por el liderazgo del PSOE, Robles afirmó que “en la medida” que ella pueda como independiente –no militante- apoyará a Sánchez para recuperar el liderazgo socialista.

