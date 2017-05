PSOE. SUMELZO DICE QUE HAY QUE “MIRAR HACIA ADELANTE” Y NO “RECREARSE EN EL PASADO”

La diputada por Zaragoza y del equipo de Pedro Sánchez Susana Sumelzo afirmó este lunes que una vez que el PSOE tiene nuevo secretario general hay que “mirar hacia adelante” y no estar “recreándonos en el pasado”.

Sumelzo hizo estas declaraciones en los pasillos del Congreso cuando se le preguntó por las palabras de su compañera y coordinadora de la campaña de Sánchez, Adriana Lastra, en las que dice que "los 'barones' deben disculparse ante la militancia".

Para la aragonesa, se empieza un camino en el que hay que “tener claro lo que ha ocurrido” pero que hay que “mirar hacia adelante, empezar a trabajar, y quizás sean ellos los que tengan que plantearse determinadas actitudes y declaraciones que han hecho. Pero no podemos estar recreándonos en el pasado”, insistió. Por ello, pidió que trabajen “todos juntos” para que “no vuelva a ocurrir nunca más lo que ha ocurrido hasta ahora”.

Sobre la dimisión de Antonio Hernando como portavoz parlamentario del PSOE, Sumelzo indicó que no se ha hablado nada sobre la sustitución sino que ahora “simplemente” se están valorando resultados, y apuntó que existe una portavoz adjunta, Isabel Rodríguez. “La dirección de grupo sigue siendo la misma, no hay ninguna novedad al resto”, añadió.

Por último, evitó hacer valoraciones sobre la continuidad del actual secretario general del grupo parlamentario, Miguel Ángel Heredia, que protagonizó una polémicas declaraciones contra algunos diputados ‘pedristas’.

“En política hay que respetar al adversario político, mucho más al compañero y caer en temas personales o en insultos no es lo que yo entiendo por política. Él sigue estando en la dirección de grupo, en su día se decidió que siguiese estando quien lo tuvo que decidir, y ahora ya tenemos un nuevo secretario general electo y cuando hay que tomar decisiones se tomarán, no es el momento ahora”, concluyó.

