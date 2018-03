EL PNV SUBRAYA QUE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE NO EVITA CRÍMENES COMO EL DE GABRIEL CRUZ

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, subrayó este martes que la prisión permanente revisable vigente en el Código Penal no ha evitado los crímenes perpetrados contra el pequeño Gabriel Cruz o antes contra la joven Diana Quer, argumento que esgrimió para defender su derogación.



Esteban se pronunció así en los pasillos del Congreso al ser preguntado por el debate el próximo jueves de dos enmiendas de totalidad, presentadas por el PP y por Ciudadanos, a la proposición de ley del PNV que reclama derogar la prisión permanente revisable.

Aseguró que entiende la posición "legítima" de las familias víctimas de delitos "terribles", como son los padres de Diana Quer o de Mariluz Cortés, pero aseguró que la defensa de la derogación "no es un capricho" y también hay "razones de peso" que la sustentan.

Esteban quiso expresar sus condolencias a la familia de Gabriel Cruz y reconoció que le impresionó "muchísimo" el testimonio de su madre porque "mantener la serenidad en esas circunstancias tiene un gran valor" y su mensaje ha sido "muy positivo".

"Desgraciadamente", añadió, la prisión permanente revisable "no ha salvado la vida" de Gabriel ni antes de la de Diana Quer, y hay que tener "claro" que esa medida "no va a evitar que se produzcan determinados asesinatos ni determinados crímenes".

Esteban subrayó que el objetivo de la pena nunca puede ser "la venganza", y se dirigió a quienes reclaman incluso la pena de muerte para recordar que la Constitución ya dio "un paso adelante" prohibiendo la pena de muerte y dejando clara una "humanidad" del sistema penal "que el criminal no ha tenido hacia sus víctimas".

Recordó que tras la Segunda Guerra Mundial occidente dio pasos muy importantes en la defensa de determinados derechos, y juzgó "comprensible" que ante determinadas incertidumbres la sociedad acuda a medidas "más autoritarias" que en su opinión no reflejan más que un "oportunismo punitivo".

Respondió además a Ciudadanos al subrayar que la iniciativa del PNV fue tomada en consideración por el Congreso de los Diputados hace meses y lo que ahora se debaten son las enmiendas del PP y de Ciudadanos, que ambos partidos han presentado cuando han considerado conveniente después de "retener" la tramitación de la propuesta con sucesivas prórrogas en los plazos de presentación de enmiendas. Por tanto, sentenció, "quien ha elegido el momento, quizá para ellos adecuado", para debatir este tema han sido esos grupos y no el PP.

A quienes piden esperar a que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso antes de modificar esa figura legal, les recordó que ese organismo no es "una tercera cámara" y que es al legislador al que le compete hacer las leyes. Incluso aunque la prisión permanente revisable fuera declarada constitucional, el legislador "no tiene por qué considerar oportuno mantenerla".



