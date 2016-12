EL PP SUBRAYA QUE EL DISCURSO DEL REY NO SOLO SE VIO POR TELEVISIÓN Y ELOGIA QUE "SE ENTENDIÓ"

Google Plus

El vicesecretario de Sectorial del PP, Javier Maroto, restó hoy importancia a la pérdida de audiencia del discurso navideño del Rey, porque no solo se puede ver por televisión, y subrayó que su mensaje "se entendió" y era "realista".

En rueda de prensa, Maroto subrayó que el discurso del Rey ya no solo se puede ver por televisión en el momento de ser emitido sino que se puede ver con posterioridad en Internet y muchos medios se hacen eco de él de forma inmediata, por lo que ya no es tan relevante como antes el dato de audiencia para saber cuántas personas se han interesado por las palabras del Jefe del Estado.

Maroto se centró en el discurso del Rey, que elogió por ser "realista" y hablar de los retos de España, de Europa y del mundo y hacerlo además de una forma que "se entendió". Destacó que esa nitidez fue lo que más le gustó del mensaje real.



