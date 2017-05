S.Santamaría dice a Podemos que a sus bases se la "refanfinfla" la moción

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reprochado hoy a la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, que den "tantas lecciones de ética" y le ha recordado que a sus militantes se la "refanfinfla" la moción de censura anunciada por Pablo Iglesias contra el Gobierno.

"Tantas lecciones de ética y tan poca práctica, ¿saben lo que hace?, que ni siquiera le creen su discurso en sus propias filas, porque el 82 por ciento de sus militantes a eso de la moción del señor Iglesias les han dicho claramente y en un idioma, el único que ustedes entienden, que se la refanfinfla", ha dicho la vicepresidenta con la misma palabra que utilizó Iglesias al preguntar a Rajoy.

De esta forma, Sáenz de Santamaría respondía en la sesión de control al Gobierno a Irene Montero, quien le ha preguntado qué "labores de apoyo" va a realizar la Vicepresidencia al presidente Mariano Rajoy relacionadas con su declaración como testigo en el juicio del caso Gürtel.

"Ninguna", le ha respondido la número dos del Ejecutivo, que además ha apostillado que esa pregunta hace que "todos nos preocupemos por las labores de acoso" que Podemos pueda estar preparando.

Montero le ha pedido a Sáenz de Santamaría que explique los motivos de "agenda, seguridad y orden público" por los que el PP ha pedido que Rajoy comparezca ante la Audiencia Nacional "por plasma", a través de videoconferencia.

La portavoz de Podemos le ha reprochado al Gobierno las informaciones que apuntan que "Rajoy pagó" las elecciones generales de 2008 con dinero de la Púnica, y se ha preguntado si el Ejecutivo está intentando evitar la foto del presidente testificando en la Audiencia Nacional "por la corrupción y el saqueo de su partido".

Asimismo, le ha pedido que aclare si tiene constancia de una grabación en la que "un empresario reconocería pagos en B a gente de su partido, entre ellas, el propio Rajoy" y si en algún momento algún miembro del Gobierno ha sido "chantajeado con esa cinta".

Por último, Montero le ha solicitado a la vicepresidenta que explique si alguna "relación de confianza política" le ha permitido conocer información privilegiada del caso Lezo.

La vicepresidenta no ha entrado a contestar estas preguntas, pero sí ha acusado a Podemos de ser "especialistas en juicios paralelos", exigir que la Justicia "comulgue con su ideario" y hacer de la corrupción "su única estrategia política" mientras el Gobierno toma medidas para luchar contra ella y respeta los procesos judiciales.

Hay dos tipos de grupos parlamentarios en el Congreso, según Sáenz de Santamaría: "Los que tomamos medidas y los que sólo tienen discurso", ha añadido para lamentar tener que soportar "lecciones" de Podemos y de "algunos que acumulan comportamientos poco edificantes".

Así, ha citado a "empleadores que no dan de alta a sus trabajadores en la seguridad social", en alusión a Pablo Echenique; a "especuladores con viviendas de protección oficial", en referencia a Ramón Espinar; "políticos becados que no pisan la universidad que les paga", sobre Íñigo Errejón; y "asesores que cobran de gobiernos extranjeros que están en lo peor de los rankings de la democracia y no tributan en la Hacienda Pública", refiriéndose a Juan Carlos Monedero.

"Y lo que es peor, el acoso al que nos somete constantemente el señor Bódalo, él y sus confluencias en el penal de Jaén, ahí es donde tienen a la gente de Podemos", ha concluido Sáenz de Santamaría, en referencia al sindicalista Andrés Bódalo, que cumple una condena de tres años y medio por agredir a un edil socialista de Jódar (Jaén).