El SPC critica la "deslealtad" de los mandos de los Mossos por "abandonar" a los agentes que el 1-O "cumplieron órdenes"

El responsable del Sindicato de Policías de Cataluña ha participado este miércoles en Bilbao en la Conferencia de Eurocop, en la que está previsto aprobar una resolución de apoyo a los distintos cuerpos policiales que trabajan en Cataluña.

David José Mañas ha explicado que los Mossos viven, "con preocupación", una situación "tensa". "Un cuerpo policial es el reflejo de la sociedad. Si la sociedad está fracturada, el cuerpo evidentemente también", ha indicado.

Asimismo, ha lamentado la situación a la que se enfrentan los agentes de la policía autónoma catalana que actuaron en la jornada del 1 de octubre y que "cumplían las órdenes dentro de un dispositivo que ellos no decidieron". "Consideramos, en estos momentos, una deslealtad por parte de aquellos mandos que traspasan la responsabilidad de los agentes que estaban en la calle", ha indicado.

El responsable del sindicato policial ha remarcado que "los agentes de base cumplieron órdenes y, fruto de las órdenes que les cumplieron con los recursos que les dieron, ahora están abandonados". "Y eso --ha reiterado-- lo consideramos una deslealtad".

Por otro lado, ha eludido pronunciarse sobre la asunción de competencias en esta materia por parte del Ejecutivo central si se aplica el artículo 155 ya que se trata de un "terreno político".

"Lo que se tienen que garantizar son los servicios públicos de seguridad pública en Cataluña, que tomen las decisiones que ellos consideren oportunas dentro del marco político, tanto unos como otros. Lo ideal sería que hablasen y pactasen una solución. Pero, si eso no pudiera ser, sobre todo que se garantice la seguridad pública y ciudadana y que los servicios funcionen con la máxima normalidad posible", ha manifestado.

En esta línea, ha manifestado, preguntado si los Mossos acatarán o no las órdenes de esa nueva dirección, ha indicado que "la policía no tiene ese margen de maniobra". "Está para cumplir o hacer cumplir la ley, la vigente, sea la que sea. Tenemos que cumplir las órdenes que jerárquicamente nos lleguen y que estén dentro de la ley. Las que están fuera de la ley tenemos la obligación de no cumplirlas", ha añadido.

De este modo, David José Mañas ha precisado que los Mossos que han asegurado que no las obedecerán lo habrán hecho "a título individual, y allá ellos".

"UNA MINORÍA DE MOMENTO"

Por otro lado, ha asegurado que los agentes que se están planteando abandonar el cuerpo son "una minoría de momento", aunque ha admitido que, "dependen de cómo evolucione todo, puede cambiar".

Finalmente, ha pedido a las administraciones que, "dentro de sus posibilidades, suavicen todo lo que tenemos que estar pasando" y ha denunciado, asimismo, que "no son dignas las condiciones que en las que están alojados los compañeros de Guardia Civil y Policía Nacional desde hace demasiado tiempo" en Cataluña.

Según ha indicado, la división entre Mossos y Policía Nacional y Guardia civil "es a nivel político" ya que "en la base todos somos policías, con uniformes de diferente color. "Dejando de lado toda la lucha política, la inmensa mayoría --siempre hay alguna excepción-- sabemos que todos tenemos el mismo trabajo y lo desarrollamos con diferentes colores de uniforme", ha apuntado.