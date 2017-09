Política

1-O- Los lemas 'SOS Democràcia' y 'Welcome to the Catalan Republic' reciben a la 'Champions' en el Camp Nou de Barcelona

En los prolegómenos del partido de la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones entre el FC Barcelona y la Juventus se han desplegado dos grandes pancartas en el Camp Nou con los lemas 'SOS Democràcia' y 'Welcome to the Catalan Republic' con los que el feudo blaugrana ha dado la bienvenida a la competición europea.