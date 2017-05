LA SORPRESA DE LOS AVALES DE SÁNCHEZ PONE EN SITUACIÓN DELICADA A LOS 'BARONES'

El elevado número de avales que ha presentado la candidatura de Pedro Sánchez en el proceso de primarias del PSOE, superando incluso las expectativas del equipo del ex secretario general, ha dejado en evidencia al denominado 'aparato' del partido.

Este 'aparato', término con el que se hace referencia a la estructura orgánica del partido, está controlado por los secretarios generales del PSOE en los distintos territorios, que actualmente en seis casos son también presidentes autonómicos.

Fuentes socialistas más cercanas a las tesis de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, apuntaron que Sánchez ha metido un "golazo" la candidatura de la presidenta de la Junta de Andalucía, a la que precisamente se identifica con el 'aparato', porque ha recogido los avales sin que los 'barones’ “se lo olieran".

Precisamente, la sorpresa por la elevada cifra, más de 57.000 firmas que luego se oficializaron en 53.000 avales, significa que esa cantidad de militantes se han movilizado y, en muchos casos, se ha hecho sin que el 'aparato' se haya enterado, puesto que en los cálculos del equipo de Díaz ni de lejos se barajaba esa apoyo a Sánchez, más si se tiene en cuenta que al no estar en las estructuras en varios territorios desconocían quiénes eran los militantes.

La candidatura de Díaz se vende como la que posee mayor respaldo, por no decir casi todo, de la estructura orgánica del partido, por lo que el jueves, cuando se conocieron los datos de avales de Sánchez algunos reconocían que se la habían "colado" porque no han visto ese movimiento en sus territorios.

Al conocerse el detalle por federaciones, y que Sánchez vencía o casi igualaba en algunas de 'barones' próximos a Díaz, se generó cierta alarma porque podía evidenciarse que "no controlan realmente el territorio".

Tras el inicial estado de estupefacción, como alguno reconoció al escuchar la cifra de firmas de Sánchez, entre algunos de los próximos a Díaz se extendió, por un lado, la duda sobre la veracidad de los avales, ya que hubo quién decía abiertamente que eran "mentira", y, por otro, la necesidad de buscar una reacción porque la prueba de fuerza se había igualado y quedaba en evidencia que "hay partido" y hay que "jugarlo como si fuéramos perdiendo en casa".

Fueron varios los socialistas que, en conversaciones con Servimedia, usaron símiles futbolísticos para definir la situación, máxime para evidenciar que todavía hay tiempo para reaccionar y para lograr la victoria en el pitido final, es decir, en las urnas el 21 de mayo.

En la lectura territorial de los avales, algunos también ponen en duda el alcance del poder de algunos 'barones' porque los 'pedristas' han demostrado que pueden llegar a la militancia sin ampararse en las estructuras del partido. Es el caso de autonomías como Asturias y Comunidad Valenciana.

Ante esta situación, la actitud de algunos 'barones' que pese a estar cerca de la andaluza no están haciendo mucha campaña, se ha criticado al tiempo que animado para que se activen.

Y todo esto en un contexto en el que, después de las primarias en las que se elige nuevo líder, llegará el congreso dónde se confeccionará la nueva Ejecutiva y se fijará el proyecto del partido. Pero antes del 16, 17 y 18 de junio se celebrarán, la última semana de mayo, los congresos en los que se eligen los delegados congresuales y ahí, según fuentes socialistas, la estructura "manda mucho". Tras el Congreso Federal llegará el turno de los regionales y provinciales y el actual ‘aparato’ quiere revalidar su mando.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso