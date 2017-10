CATALUÑA. FEIJÓO DICE QUE LE “SORPRENDERÍA MUCHO QUE LEGALMENTE” PUIGDEMONT PUDIERA PRESENTARSE A LAS ELECCIONES

Google Plus

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, afirmó este lunes que le “sorprendería muy mucho que legalmente” Carles Puigdemont pudiera presentarse a las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre, debido al “nivel de frivolidad y de desacato” en el que ha incurrido con sus actuaciones al frente de la Generalitat de Cataluña.

En declaraciones a los periodistas antes de participar en la reunión el Comité Ejecutivo Nacional del PP, recalcó que no conoce un político que “haya cometido tantos errores y tantas ilegalidades, al menos presuntamente”.

“Si un político no puede presentarse porque está encausado en cualquier procedimiento, imagínese cuando ha tenido que ser cesado por incumplir sus obligaciones mínimas…”, declaró cuando se le preguntó si cree que Puigdemont podría ser candidato en los comicios autonómicos.

“Me sorprendería muy mucho que legalmente pudiera presentarse, pero le corresponde a los jueces tomar decisiones”, indicó, al tiempo que recordó a Puigdemont que tras ser cesado sigue teniendo la obligación de “acatar las leyes”, las comparta o no.

Por ello, alertó de que el expresidente y sus exconsejeros “no pueden ocupar” ya los “puestos” que corresponderán a quienes resulten electos en las elecciones que ha convocado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “Vamos a trabajar para que haya urnas de verdad”, remachó.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso