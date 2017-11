LA AVT ALERTA DE QUE LA “SOMBRA DE ETA” TODAVÍA ESTÁ PRESENTE EN MUCHOS MUNICIPIOS E INSTITUCIONES

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) alertó hoy de que, a pesar de la derrota policial de ETA, la “sombra” de la banda terrorista sigue estando presente en muchos municipios e instituciones del País Vasco y Navarra.

El presidente de la AVT, Alfonso Sánchez, se refirió a esta cuestión en el Senado, donde su asociación celebró el acto ‘La derrota policial de ETA’, en la que entregó distintas condecoraciones a funcionarios y personas que destacaron en el pasado por su labor para acabar con la organización criminal.

Tras este acto, Sánchez dijo a los periodistas que “pese a esta derrota policial” de la banda terrorista, hay que lograr “matar del todo a la serpiente”, en referencia a la organización criminal, ya que la “sombra de ETA” sigue presente “en muchos municipios vascos, en muchas instituciones del País Vasco y Navarra”.

Sostuvo que todavía se mantienen las “amenazas veladas” a los discrepantes en estos lugares, algo que dijo se nota en los pueblos pequeños, donde “la presión de ETA todavía se ejerce”. Por este motivo, dijo que “tenemos que seguir combatiendo” para apartar de las instituciones a quienes coaccionan a los que no piensan como ellos.

“AQUÍ NO HAY PRESOS POLÍTICOS”

Respecto a los presos etarras, defendió que deben “cumplir sus condenas hasta el último día” y señaló que “aquí no hay presos políticos, aquí hay delincuentes que han cometido graves delitos y que la AVT velará por que paguen por ello”.

Al mismo tiempo, Sánchez fue preguntado por el hecho de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se haya refugiado en Bélgica, cuyas autoridades rechazaron en el pasado algunas extradiciones de etarras. El presidente de la AVT dijo que este país negó hace no muchos meses la extradición de un etarra pedida por esta asociación de víctimas, por lo que cada uno debe sacar “sus propias conclusiones”.

Por otra parte, se refirió a que su asociación está trabajando muy activamente respecto a la amenaza del terrorismo islamista y que, por ejemplo, trabajó “desde el minuto cero” para ayudar a las víctimas de los atentados de Cataluña del pasado mes de agosto.

