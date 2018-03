SOLANA SE SUMA A ZAPATERO EN LA PETICIÓN DE UNIDAD EN EL PSOE

El ex secretario general de la OTAN e histórico dirigente socialista, Javier Solana, se sumó este viernes a las peticiones de unidad en el partido que expresó el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y aseguró que en el partido tienen que estar “todos juntos y en la misma dirección, dispuestos a trabajar, y hay que trabajar mucho porque si no, no saldremos adelante”.



Esta reflexión la hizo en su intervención en la Escuela de ‘Buen Gobierno’ que celebran los socialistas hasta el domingo en Madrid, en la que hizo un repaso a la política internacional y que concluyó con un apunte sobre la situación del PSOE.

Tras advertir de que iba a expresar la “parte más critica” de sus palabras, reconoció que no está “contento” con el PSOE. “No estoy contento con mi partido y vosotros tampoco estáis contentos con vuestro partido”, dijo.

“Tenemos que hacer todo lo posible por estar todos, y podamos estar contentos con nuestro partido. Este partido tiene que estar unido, pensando en el futuro, comprometido con la sociedad, en lo pequeño y en lo grande, con la sociedad local, la nacional y la internacional. Si no, estaríamos perdiendo una riqueza que tenemos metida dentro, y la estaremos dilapidando en lugar de hacerla fructificar”, alertó.

Consideró que eso es “fundamental” y pasó a señalar que ha habido en la organización “un cambio muy profundo, y entenderlo es lo primero que tenemos que hacer. Si no lo entendemos, no lo podemos ayudar a resolver”.

“Me gustaría que tuviéramos el sentimiento de que hemos sintonizado, de que estamos todos juntos y en la misma dirección, dispuestos a trabajar, y hay que trabajar mucho, porque si no, no saldremos adelante”, concluyó Solana antes unas 400 personas congregadas en las instalaciones de la N@ve Boetticher del distrito madrileño de Villaverde.



