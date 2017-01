LA LÍDER DE LOS SOCIALISTAS MADRILEÑOS APUESTA POR LÓPEZ PERO NO DESCARTA CANDIDATURA CONJUNTA CON SÁNCHEZ

- Está a la espera de que Sánchez explique su proyecto. La secretaria general del PSOE de Madrid, Sara Hernández, aseguró este lunes que su modelo de partido coincide al 100% con el que defiende Patxi López, pero no descartó una candidatura conjunta con Pedro Sánchez, y está a la espera de que el exlíder socialista presente su proyecto.

Hernández acudió al Congreso para reunirse con el portavoz socialista, Antonio Hernando, acompañando a la alcaldesa de Moraleja de Enmedio, Mª del Valle Luna, para analizar la crítica situación económica del municipio como consecuencia de la gestión del anterior gobierno municipal, y las responsabilidades de la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España.

La también alcaldesa de Getafe fue uno de los apoyos más claros a Sánchez durante su etapa como secretario general, pero se ha sumado al proyecto de Patxi López para alzarse con el liderazgo del PSOE como se comprobó dándole su apoyo en un acto público el pasado viernes en Fuenlabrada (Madrid).

Preguntada sobre si la candidatura que ha lanzado Sánchez le provoca algún dilema, Hernández aseguró que “dilema ninguno” porque ante unas primarias que “se presenten cuantos más candidatos mejor”. “Eso significará confrontación de proyectos, de ideas”.

Hernández quiso “saludar” la decisión de Sánchez y dijo que es “un hecho muy valiente que cualquier compañero quiera liderar el PSOE”.

Explicó que ella tiene “muy claro” su modelo de partido y que pasa por cuatro aspectos: el poder es de la militancia; que tiene clara su socialdemocracia y sus principios netamente de izquierdas; que tiene “muy bien definidas sus políticas de alianzas, tanto a la izquierda como a la derecha, sin ningún tipo de complejos”; y que es una “referencia territorial, que respete la diversidad de nuestro Estado”.

“Y no lo voy a ocultar, lo he dicho de manera clara, ese modelo de partido, ahora sólo lo he visto reflejado en el único proyecto que ahora se ha presentado, el del compañero Patxi López, cuando haya más modelos, no sólo candidaturas, pues no tendré un problema en pronunciarme”, agregó.

Asimismo, dijo que “en absoluto” puede Sánchez sentirse traicionado porque “en un partido político democrático y de izquierda no vale hablar de traición, lo que vale es buscar el mejor proyecto”. “Me lo dicen muchos compañeros, arreglarlo, para tener un PSOE fuerte, con músculo, con potencia para hacer frente al PP y a la derecha”, agregó.

Cuestionada por si el tiempo político de Sánchez se ha pasado, Hernández no quiso pronunciarse y se limitó a decir que respeta a cualquier compañero que se quiere presentar y animó a que haya “más candidaturas y, a lo mejor, cabe posibilidad de proyectos que tienen similitudes, y hay que hablar de enriquecerse de proyectos que responden a la misma base”.

Por último, sobre lo qué ha cambiado para que no apoye el modelo a Sánchez dijo que “no ha cambiado nada” y que cuando Sánchez –al que respeta porque fue su secretario general- presente su modelo de partido se pronunciará, “ahora sólo sabemos su candidatura”.

Aseguró que su modelo de partido coincide “100%” con el de Patxi López, por lo que si eso “otro proyecto (por el de Pedro Sánchez) tiene similitudes, a lo mejor lo que hay que hacer es trabajar en la línea de unir proyectos, así saldremos todos enriquecidos”.

