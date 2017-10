CATALUÑA. LOS SOBERANISTAS Y UNIDOS PODEMOS PROTESTAN CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN DEL 155 Y LA MESA RECHAZA SUS RECURSOS

Google Plus

Unidos Podemos, PDECat, ERC y Bildu presentaron este martes en la Junta de Portavoces del Senado escritos de reconsideración contra el procedimiento de la comisión que va a tramitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero fueron rechazados por la Mesa con el único voto discrepante del PNV.

La portavoz adjunta de Unidos Podemos, Maribel Mora, y la portavoz de ERC, Mireia Cortés, coincidieron en lamentar tras la Junta de Portavoces que el debate de mayor importancia que va a albergar el Senado en su historia se limite la participación de los grupos de la oposición, ya que en la Mesa, que aprobó el calendario, sólo están representados PP, PSOE y PNV, y que el plazo de presentación de enmiendas se limite a cinco horas, de las 12.00 horas del jueves, cuando se elabora la ponencia, hasta las 17.00, cuando la votará la comisión.

Además, Mora comparó la situación con la del Parlamento de Cataluña cuando votó las leyes de ruptura, sin permitir enmiendas a la totalidad ni petición de informes jurídicos, cuando en su opinión hay serias dudas sobre la constitucionalidad de la aplicación del 155. Según lamentó, “es un paripé” en el que “está ya todo decidido” por el PP y el PSOE.

Cortés dedujo de todo que el Senado ha sido “apisonadora de los que opinan distinto de ellos” y aventuró respecto a la “liquidación” de las instituciones catalanas: “Ya veremos a qué se van a atrever, suponemos que a todo”.

El portavoz del PP, José Manuel Barreiro, y el del PSOE, Ander Gil, contestaron que la Mesa ha seguido el procedimiento establecido, que no obligaba a consultar a la Junta de Portavoces.

Lo dos invitaron al presidente de la Generalitat, Carles Puigemont, a acudir al Senado, y Gil abrió el plazo hasta cualquier momento de la semana en que sea posible, porque “cualquier momento es bueno”, ya que “sería la vuelta a la legalidad”.

Sobre la participación del expresidente catalán y actual senador José Montilla, dijo que no le cabe duda de que irá porque “vive con especial dolor esta situación y trabaja para que no se llegue a ella”.

PP y PSOE sumaron sus votos para rechazar estos recursos, que sólo contaron con el voto a favor del PNV, cuyo portavoz, Jokin Bildarratz, sin entrar en consideraciones reglamentarias, advirtió de que “con esta decisión y este procedimiento acaban de echar una pala más de tierra sobre lo que es el Senado”, y de que se podrían llegar a intervenir medios de comunicación catalanes “en una tarde en el Senado”.

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso