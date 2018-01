CATALUÑA. EL PP DESEA QUE LA SITUACIÓN PROCESAL DE JUNQUERAS NO AFECTE A LA FORMACIÓN DE UN NUEVO GOBIERNO EN LA COMUNIDAD

El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Santi Rodríguez, dijo este jueves que su partido confía en que la situación procesal del líder de ERC, Oriol Junqueras, y del "resto de diputados procesados del anterior gobierno cesado, no afecte a la estabilidad de Cataluña, no provoque más incertidumbre y no afecte a la formación de un nuevo gobierno de la Generalitat".



En rueda de prensa, Rodríguez lamentó además que los resultados de las elecciones del 21 de diciembre "no han sido positivos porque continúan centrando el debate político en el lío del proceso, en lugar de situar el debate en mejorar las políticas económicas y sociales de Cataluña así como en su futuro".

Al expresidente de la Generalitat y líder de la segunda lista más votada en los comicios, Carles Puigdemont, le pidió "que no se crea sus propias mentiras" pidiendo, como hizo ayer, un pacto con el Gobierno español para que se le permita volver a España y ser investido sin que se le detenga. "Sabe que en un estado de derecho, donde hay separación de poderes, no se pueden pedir pactos para resolver la situación jurídica de nadie", le reprochó.

Respecto a Ciudadanos y su pretensión de presidir la Mesa del Parlamento como fuerza más votada, opción ya desestimada por los independentistas, el diputado del PP aseguró que su formación apoyará a Cs en esta ambición si es necesario, pero insistió en pedirle que haga uso también de la "legitimidad" que obtuvo, ganando las elecciones, "no sólo para presidir la mesa sino también para intentar liderar las conversaciones para formar un nuevo gobierno en Cataluña". La líder de Cs, Inés Arrimadas, no descartó esta mañana la posibilidad de intentar la investidura.

Respecto a la situación en la que ha quedado el PP catalán tras las elecciones, con sólo cuatro escaños, Rodriguez indicó que el partido ha abierto un proceso de reflexión interna para analizar más profundamente los resultados, con la reunión de diferentes órganos a partir de la próxima semana.



