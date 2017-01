SIMANCAS DEJA CLARO QUE ESTÁ “AYUDANDO” A PATXI LÓPEZ AL MARGEN DE LO QUE HAGA PEDRO SÁNCHEZ

El diputado madrileño del PSOE Rafael Simancas, antes próximo al ex líder del PSOE Pedro Sánchez, dejó claro este jueves su respaldo a la candidatura de Patxi López a la Secretaría General del PSOE.



“Yo estoy ayudando a Patxi López”, aseguró Simancas en los pasillos del Congreso cuando los periodistas le preguntaron por su proximidad con el ex presidente del Congreso y del Gobierno vasco en la nueva andadura.

Si bien, cuando se le preguntó qué hará si Sánchez decide dar el paso y presenta candidatura, Simancas puso un gesto contraido y, entre risas, se limitó a remarcar que “yo estoy ayudando a Patxi López”.

“Es absolutamente respetable lo que pueda hacer Pedro Sánchez y que se pasee por las agrupaciones no es novedad, lo lleva haciendo desde hace mucho tiempo, todo el respeto del mundo”, dijo el diputado madrileño sobre la gira que el ex líder socialista emprenderá la semana que viene.

Por otra parte, Antonio Hernando, que también perteneció a su círculo más próximo, optó por mantener la neutralidad y no pronunciarse, como lleva haciendo en los últimos meses desde que está la Gestora al frente.

“No voy a hacer declaraciones sobre eso, ya saben que no voy a hacer declaraciones sobre ese proceso (primarias), soy el portavoz parlamentario y creo que me debo mantener al margen".

