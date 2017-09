SÁNCHEZ APELA AL “SENTIDO COMÚN” PARA INICIAR EL DIÁLOGO CON CATALUÑA EL 2 DE OCTUBRE

- El líder del PSOE hace un llamamiento a la “calma, la serenidad y el sosiego” en la jornada del referéndum. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, apeló este sábado al “sentido común” para iniciar el diálogo en Cataluña el día 2 de octubre tras la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O. Para la jornada de votación, pidió “calma, serenidad y sosiego” para que “gane la convivencia” e impere la voluntad de entendimiento.

El líder socialista hizo estas manifestaciones en la apertura del VIII Congreso del PSE en Bilbao, en el que aseguró que “nosotros sabemos gobernar la diversidad, a diferencia de “la derecha, que quiere gobernar con Cataluña dentro, pero sin escuchar a Cataluña”.

Al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, le reprochó el abandono de Cataluña, con el que no sólo se ha abandonado “a los independentistas, sino a muchos no independentistas que querían un nuevo encaje en la Constitución” cuya reforma, dijo, no tiene porqué ser “una enmienda total, sino una actualización que reconozca la diversidad territorial”.

“Ni España es Rajoy, ni Cataluña es Puigdemont”, aseveró, para agregar que “el problema de Cataluña y de España son sus malos gobernantes” que han actuado como “separatistas y separadores” cuyas víctimas son todos los ciudadanos.

“Mañana podemos perder más todos de lo que alguno cree que puede ganar por sí mismo”, advirtió Sánchez, que hizo un llamamiento a la “calma, la serenidad y el sosiego para que gane la convivencia mañana en Cataluña” y para permitir que el 2 de octubre sea “la jornada de reflexión” de la que arranque un diálogo que ponga fin a “seis años de desencuentros, de inacción política, de rupturismo y de inmovilismo que tiene que servir para aprender”.

En estos años, aseguró convencido, “no ha habido un avance del independentismo, sino un retroceso grave de la democracia en Cataluña y en España”. Los socialistas “no podemos participar en un proceso que no es democrático porque no es legal y porque fractura la sociedad catalana”.

Por eso, pidió a los independentistas que “abandonen la senda de la ilegalidad” y al PP que “apliquen el sentido común” que predican y abran una etapa de “calma y diálogo” que permita superar la “política de bloques” que ha desembocado en la convocatoria del referéndum ilegalizado por el Tribunal Constitucional.

