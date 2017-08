RAJOY PIDE "SENSATEZ Y SENTIDO COMÚN" PARA DEFENDER EL TURISMO COMO PILAR DE LA ECONOMÍA

Google Plus

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió este lunes "responsabilidad, sensatez y sentido común" para defender el turismo, tanto en Cataluña como en el resto de España, como uno de los pilares esenciales de la economía.

Lo dijo en rueda de prensa después de despachar con el rey Felipe VI en Marivent, reunión que se retrasó debido a una lumbalgia sobre la que él mismo bromeó ante los medios de comunicación asegurando que ya está "en forma" de nuevo.

Explicó que una parte del despacho con el Rey estuvo centrada en los datos económicos más relevantes conocidos desde su última reunión, especialmente los de empleo y afiliación a la Seguridad Social de la semana pasada.

Las cifras, aseguró, confirman que España avanza "por el camino correcto", lo que le lleva a reafirmar la necesidad de mantener la política económica.

De hecho, recordó que en los debates electorales de 2015 y 2016 decía que si se hacían las cosas bien España podría crear 500.000 empleos al año, cota que está superando. El objetivo es "no parar" para llegar a la "cifra histórica" de veinte millones de personas trabajando en 2020, meta que se podría adelantar, afirmó, a 2019.

En esos datos destacó los del turismo, "muy alentadores" al haber mejorado los de 2015 y 2016, con un 9% más de peso en la balanza por cuenta corriente y copando el 13% de los empleos, más de dos millones y medio, y más del 11% del PIB.

Ese sector, alertó, "tebemos que cuidarlo, mimarlo y tratarlo bien", también en Cataluña, donde emplea a 452.000 personas, casi el 20%. Pidió por ello "responsabilidad, sensatez y sentido común" para defender uno de los sectores "que más está tirando" de la economía española.

"UN DISPARATE"

Preguntado por esa posibilidad, aseguró que no sabe si habría que recibir a los turistas con carteles de "bienvenidos", pero lo que no se puede hacer es "tratarlos a patadas".

Por ello, lo que "algunos grupos de extrema izquierda" están promoviendo le parece "un disparate" del que está "radicalmente en contra" como presidente del tercer país del mundo en recepción de turistas. "A veces tengo que pensar que hay gente a la que le molesta que vengan los demás", comentó, renegando de los "extremistas radicales".

Rajoy informó al Rey de la reunión en la que participará el próximo día 28 con los mandatarios de Alemania, Francia e Italia para hablar sobre el futuro de la Unión Europea, en la que España apuesta por un ministro de Finanzas comunitario, por un Presupuesto conjunto y por eurobonos para ir aproximando los niveles de vida y riqueza y obtener mayor confianza de los mercados.

Preguntado por las negociaciones para el nuevo modelo de financiación autonómica, insistió en la necesidad de trabajar por la unanimidad sobre la premisa de que en toda negociación "el 80% es la voluntad de llegar a un acuerdo" pero si la intención es "echarse los trastos a la cabeza" el acuerdo es "muy difícil".

Seguir a teinteresa en... Facebook

Twitter

Google Plus KIT BUENOS DÍAS (El mejor resumen de prensa en tu mail) E-mail no válido Regístrate Recibir noticias Debes aceptar las normas de uso He leído y acepto las normas de uso