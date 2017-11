EL SENADO ACUERDA QUE LINDE HABLE A PUERTA CERRADA SOBRE LAS FINANZAS DE LOS PARTIDOS

La comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos acordó esta mañana celebrar a puerta cerrada la comparecencia del presidente del Banco de España, Luis María Linde, que está citado para hablar sobre la relación de las entidades financieras con las fuerzas políticas y la eventual condonación de deudas a las mismas.

La decisión fue comunicada por la presidenta de la comisión, María Rosa Vindel, y aprobada por los miembros del PP con la abstención del senador de UPN Francisco Yanguas, que acudía como portavoz del Grupo Mixto.

Vindel anunció, pasadas las 11.30 horas y tras la intervención de otros dos comparecencientes este martes, que la declaración de Linde no sería pública en aplicación del artículo 82.4 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

A este respecto, fuentes de la Mesa de la comisión explicaron que la decisión de aplicar esta ley para que no fuese en abierto la intervención de Linde fue tomada por la propia Vindel y no solicitada por el Banco de España.

CONDONACIONES DE CRÉDITOS

Las fuentes consultas indicaron que se tomó esta decisión debido a que el responsable del órgano supervisor de las entidades crediticias en España será preguntado por eventuales condonaciones de créditos por los bancos, razón que aconsejaba que la comparecencia no fuese pública.

A la citación de Linde, que se inició hacia las doce menos cuarto de esta mañana, sólo asisten senadores del PP y el de UPN, debido a que el resto de los partidos decidieron al comienzo de los trabajos que no asistirían. Argumentó la oposición que esta investigación era un intento del PP de contrarrestar la comisión creada en el Congreso para analizar sus finanzas.

La intervención de Linde en el Senado se produce después de que por la mañana acudieran a la comisión sobre las finanzas de los partidos el abogado y presidente de honor de Adade, José Mariano Benítez de Lugo, y el exgerente del PSOE Xoan Manuel Cornide.

