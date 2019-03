SCC avisa que se querellará contra Torra por negarse a retirar "símbolos partidistas" de la Generalitat

En un comunicado este sábado, esta organización ha informado de que Bosch ha exigido la retirada "inmediata de los símbolos partidistas de la Generalitat, como exige la Junta Electoral Central (JEC)".

"A partir de ahora no vamos a permitir ni una más, se ha acabado. Hay que entender que la legalidad se tiene que cumplir y quien no lo entienda se las verá con la justicia", ha defendido el presidente de SCC, que ha añadido que esta entidad no está para judicializar nada y que cree en la libertad de expresión.

Además, SCC ha colocado este sábado un cartel con el nombre de Rosa Parks encima de uno de los letreros que indican el nombre de la calle Sabino Arana de Barcelona, en protesta por las declaraciones "machistas, misóginas y racistas" de este líder del nacionalismo vasco, que según Bosch debe desaparecer de Cataluña.

Ha apuntado que la persona más indicada para sustituir el nombre de esta calle barcelonesa es el de Rosa Parks, "una mujer que se convirtió en una de las grandes defensoras de los derechos civiles en Estados Unidos", y ha anunciado que trasladarán esta petición a todos los partidos políticos.

Sobre la manifestación independentista este sábado en Madrid, Bosch ha destacado que en Madrid nadie pregunta la procedencia a nadie: "No como en Cataluña que sí que se hace", ha lamentado Bosch, que ha pedido que se manifiesten con tranquilidad y de forma pacífica.